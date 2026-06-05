- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 171
- Время на прочтение
- 1 мин
Сборная Украины узнала свое место в обновленном рейтинге ФИФА
После победы над поляками в товарищеском матче "сине-желтые" остались на 32-й позиции в мировой классификации.
Международная федерация футбола (ФИФА) представила обновленный рейтинг мужских сборных. В нем команда Украины, которая в конце мая обыграла Польшу в товарищеском матче (2:0), сохранила 32-е место.
Соответствующий рейтинг был опубликован на официальном сайте ФИФА.
Лидером рейтинга стала Аргентина, которая поднялась с третьей позиции на вершину. Испания осталась второй, Франция опустилась на третье место.
В топ-10 произошло еще одно изменение — сборная Марокко поднялась на седьмое место, обойдя Нидерланды, которые теперь располагаются на восьмой позиции.
Рейтинг сборных ФИФА на 5 июня 2026 года
1. Аргентина — 1874.81 балла (+2 позиции)
2. Испания — 1873.01
3. Франция — 1869.43 (-2)
4. Англия — 1825.97
5. Португалия — 1763.83
6. Бразилия — 1762.66
7. Марокко — 1756.94 (+1)
8. Нидерланды — 1751.10 (-1)
9. Бельгия — 1739.55
10. Германия — 1731.30
…
31. Норвегия — 1555.60
32. Украина — 1549.29
33. Кот-д'Ивуар — 1540.87 (+1)
Отметим, что матч против Польши стал для сборной Украины первым под руководством нового главного тренера — итальянского специалиста Андреа Мальдеры.
Следующий товарищеский поединок "сине-желтые" проведут в воскресенье, 7 июня, с Данией. Встреча состоится в датском городе Оденсе. Начало — в 19:30 по киевскому времени.
На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Дания — Украина.
Первый официальный матч под руководством Мальдеры сборная Украины сыграет осенью — 25 сентября против Венгрия в рамках Лиги наций-2026/27.