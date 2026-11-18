Сборная Украины по футболу / © УАФ

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Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала обновленный рейтинг мужских национальных команд после ноябрьских матчей Лиги наций. Сборная Украины осталась в нем на 36-м месте.

Соответствующий рейтинг можно увидеть на официальном сайте ФИФА.

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Команда Андреа Мальдеры после поражения от Северной Ирландии (0:1) и победы над Грузией (1:0) добавила в актив 4,94 зачетных очка, однако ее позиция в мировом рейтинге не изменилась.

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Лидером рейтинга ФИФА осталась Испания. Второе место сохранила Аргентина, третьей продолжает идти Франция.

В топ-10 произошло сразу несколько изменений: сборная Марокко поднялась на пятое место, опередив Португалию и Бразилию. А Колумбия вышла на десятую строчку, тогда как Мексика опустилась с 10-й на 13-ю позицию.

Рейтинг сборных ФИФА на 18 ноября 2026 года

1. Испания — 2004.48 очка

2. Аргентина — 1966.13

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3. Франция — 1950.82

4. Англия — 1938.90

5. Марокко — 1809.37 (+2 позиции)

6. Португалия — 1801.28 (-1)

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7. Бразилия — 1800.91 (-1)

8. Бельгия — 1790.37

9. Нидерланды — 1774.06

10. Колумбия — 1735.90 (+1)

...

35. Россия — 1545.59

36. Украина — 1530.59

37. Венгрия — 1514.70 (+1)

Отметим, что сборная Украины заняла третье место в группе и сохранила прописку в дивизионе B Лиги наций на следующий сезон.

Турнирная таблица группы Украины в Лиге наций-2026/27

1. Северная Ирландия — 12 очков (6 матчей), 6:1 (разница голов)

2. Венгрия — 11 очков (6), 6:3

3. Украина — 7 очков (6), 3:6

4. Грузия — 2 очка (6), 0:5

Для сборной Украины следующим этапом станет квалификация чемпионата Европы-2028. Жеребьевка группового этапа отбора состоится 6 декабря, а матчи будут продолжаться с марта по ноябрь 2027 года.

Ранее сообщалось, что сборная Украины узнала всех возможных соперников в отборе Евро-2028.

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