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Сборная Украины узнала свое место в обновленном рейтинге ФИФА после матчей Лиги наций
Команда Андреа Мальдеры сохранила 36-ю позицию в мировом рейтинге.
Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала обновленный рейтинг мужских национальных команд после ноябрьских матчей Лиги наций. Сборная Украины осталась в нем на 36-м месте.
Соответствующий рейтинг можно увидеть на официальном сайте ФИФА.
Команда Андреа Мальдеры после поражения от Северной Ирландии (0:1) и победы над Грузией (1:0) добавила в актив 4,94 зачетных очка, однако ее позиция в мировом рейтинге не изменилась.
Лидером рейтинга ФИФА осталась Испания. Второе место сохранила Аргентина, третьей продолжает идти Франция.
В топ-10 произошло сразу несколько изменений: сборная Марокко поднялась на пятое место, опередив Португалию и Бразилию. А Колумбия вышла на десятую строчку, тогда как Мексика опустилась с 10-й на 13-ю позицию.
Рейтинг сборных ФИФА на 18 ноября 2026 года
1. Испания — 2004.48 очка
2. Аргентина — 1966.13
3. Франция — 1950.82
4. Англия — 1938.90
5. Марокко — 1809.37 (+2 позиции)
6. Португалия — 1801.28 (-1)
7. Бразилия — 1800.91 (-1)
8. Бельгия — 1790.37
9. Нидерланды — 1774.06
10. Колумбия — 1735.90 (+1)
...
35. Россия — 1545.59
36. Украина — 1530.59
37. Венгрия — 1514.70 (+1)
Отметим, что сборная Украины заняла третье место в группе и сохранила прописку в дивизионе B Лиги наций на следующий сезон.
Турнирная таблица группы Украины в Лиге наций-2026/27
1. Северная Ирландия — 12 очков (6 матчей), 6:1 (разница голов)
2. Венгрия — 11 очков (6), 6:3
3. Украина — 7 очков (6), 3:6
4. Грузия — 2 очка (6), 0:5
Для сборной Украины следующим этапом станет квалификация чемпионата Европы-2028. Жеребьевка группового этапа отбора состоится 6 декабря, а матчи будут продолжаться с марта по ноябрь 2027 года.
Ранее сообщалось, что сборная Украины узнала всех возможных соперников в отборе Евро-2028.