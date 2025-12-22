Сборная Украины узнала свое место в рейтинге ФИФА на конец 2025 года

Сборная Украины по футболу / © УАФ

Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала обновленный рейтинг мужских национальных сборных. В нем команда Украины сохранила 28-е место.

Соответствующий рейтинг был опубликован на официальном сайте ФИФА.

"Сине-желтые" имеют 1557,47 балла. Среди представителей УЕФА украинская команда находится на 14-й позиции.

После публикации предыдущего рейтинга команда Сергея Реброва не проводила официальные матчи.

Лидером рейтинга ФИФА остается Испания. Аргентина продолжает занимать второе место, Франция сохранила третью ступеньку.

Рейтинг сборных ФИФА на 22 декабря 2025 года

1. Испания – 1877.18 баллов

2. Аргентина – 1873.33

3. Франция – 1870

4. Англия – 1834.12

5. Бразилия – 1760.46

6. Португалия – 1760.38

7. Нидерланды – 1756.27

8. Бельгия – 1730.71

9. Германия – 1724.15

10. Хорватия – 1716.88

…

27. Канада – 1559.15

28. Украина – 1557.47

29. Норвегия – 1553.14

Отметим, что сборная Украины вышла в плей-офф квалификации чемпионата мира-2026, где в полуфинале 26 марта 2026 года сыграет против Швеции.

Матч Украина – Швеция будет номинально домашним для нашей сборной и состоится на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия.

В случае победы над шведами сборная Украины на этой же арене в финале плей-офф 31 марта 2026 года поборется за путевку на Мундиаль с триумфатором пары Польша – Албания.

Напомним, сборная Украины уже узнала потенциальных соперников в финальном турнире ЧМ-2026. Если "сине-желтые" смогут пробиться на Мундиаль, то посоревнуются в группе F с Нидерландами, Японией и Тунисом.