Сборная Украины узнала своего соперника в плей-офф отбора на Евро-2024

В полуфинале плей-офф квалификации к чемпионату Европы команда Сергея Реброва сыграет против Боснии и Герцеговины.

Стало известно, против кого сборная Украины сразится в раунде плей-офф отбора на Евро-2024.

По результатам жеребьевки, которая состоялась 23 ноября в швейцарском Ньоне, команда Сергея Реброва попала в Путь B квалификации к чемпионату Европы-2024.

В полуфинале плей-офф "сине-желтые" 21 марта встретится с командой Боснии и Герцеговины. Победитель этого матча 26 марта разыграет путевку на Евро с триумфатором пары Израиль – Исландия.

Отметим, что в полуфинале плей-офф украинская сборная сыграет на выезде, а в случае выхода в финал будет номинальным хозяином.

Добавим, что сборная Украины с 14 очками заняла третье место в своей группе отбора на Евро-2024 и не сумела напрямую выйти на континентальное первенство.

В матче заключительного тура Команда Реброва сыграла вничью с Италией (0:0) и таким образом проиграла действующим чемпионам Европы борьбу за вторую позицию по результатам личных встреч. Помимо "Скуадры Адзурры", прямую путевку на Евро-2024 из группы С также получила Англия (20 баллов), уверенно занявшая первое место.

Напомним, жеребьевка группового этапа Евро-2024 состоится 2 декабря в немецком Гамбурге, а сам турнир — с 14 июня по 14 июля 2024 года будут принимать 10 городов Германии.

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