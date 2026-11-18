Сборная Украины по футболу / © УАФ

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После завершения группового этапа Лиги наций-2026/27 окончательно определилось распределение сборных по корзинам перед жеребьевкой отбора на чемпионат Европы-2028.

Сборная Украины оказалась в третьей корзине и получит по одному сопернику из первой, второй, четвертой и, возможно, пятой корзины — в зависимости от размера отборочной группы.

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Украинцы гарантированно не сыграют с другими командами третьей корзины. В нее также попали Польша, Израиль, Румыния, Грузия, Северная Македония, Черногория, Словакия, Албания, Исландия, Шотландия и Косово.

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Кроме того, УЕФА сохраняет запрет на проведение матчей между украинскими и белорусскими командами. Поэтому Беларусь, несмотря на пребывание в четвертой корзине, не может стать соперником "сине-желтых".

Корзины для жеребьевки отбора Евро-2028

Корзина 1: Испания, Португалия, Нидерланды, Англия, Франция, Италия, Дания, Бельгия, Германия, Греция, Норвегия, Хорватия.

Корзина 2: Уэльс, Сербия, Турция, Швейцария, Швеция, Австрия, Северная Ирландия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Чехия, Словения, Ирландия.

Корзина 3: Украина, Польша, Израиль, Румыния, Грузия, Северная Македония, Черногория, Словакия, Албания, Исландия, Шотландия, Косово.

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Корзина 4: Кипр, Финляндия, Молдова, Фарерские острова, Армения, Болгария, Люксембург, Казахстан, Латвия, Сан-Марино, Эстония, Беларусь.

Корзина 5: Мальта, Азербайджан, Литва, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн.

Жеребьевка квалификации Евро-2028 состоится 6 декабря в Белфасте (Северная Ирландия). Начало — в 18:00 по киевскому времени.

По результатам жеребьевки будет сформировано 12 групп из четырех или пяти команд. Хозяева турнира (Англия, Ирландия, Шотландия и Уэльс) также примут участие в квалификации.

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Победители всех групп и восемь лучших сборных, которые займут вторые места, напрямую выйдут на Евро-2028. Остальные путевки будут разыгрываться в плей-офф с учетом результатов Лиги наций и специальных условий для хозяев турнира.

Групповой раунд отбора Евро-2028 продлится с марта по ноябрь 2027 года. Стыковые матчи состоятся в марте 2028 года.

Финальный турнир Евро-2028 состоится с 9 июня по 9 июля 2028 года на девяти стадионах Великобритании и Ирландии. Участие в нем примут 24 национальные сборные.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Испании, которая в финале Евро-2024 одолела Англию со счетом 2:1.

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