Сборная Украины в феерическом матче победила Шотландию и продолжила борьбу за путевку на ЧМ-2022

Сборная Украины в феерическом матче победила Шотландию и продолжила борьбу за путевку на ЧМ-2022

В среду, 1 июня, сборная Украины по футболу провела полуфинальный поединок квалификации на Чемпионат мира-2022 в Катаре.

"Сине-желтые" победили в борьбе за путевку на мировое первенство сборную Шотландии – 1:3 .

Счет матча открыл на 33-минуте Андрей Ярмоленко по передаче Руслана Малиновского. Это гол стал 45-м для Ярмоленко за национальную команду.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

В начале второго тайма Роман Яремчук удвоил преимущество "сине-желтых". Ему ассистировал Александр Караваев.

Шотландцы сумели ответить лишь на 79-й минуте – отметился Каллум Макгрегор.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

На последних секундах матча Артем Довбик поставил невероятную точку в матче, забив третий гол сборной Украины.

Благодаря этой победе Украина пробилась в финал плей-офф отбора на ЧМ-2022, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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