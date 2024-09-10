Сборная Украины в голевой перестрелке уступила Чехии во втором туре Лиги наций (видео)

Сборная Украины проиграла национальной команде Чехии в матче 2-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25. Поединок на "Эден Арене" в чешской Праге завершился со счетом 3:2 .

Хозяева поля вышли вперед на 21-й минуте встречи – Николай Шапаренко не сумел выбить мяч из собственной штрафной, в результате чего Вацлав Черны бил в дальний угол, а Павел Шульц удачно подставил ногу.

На 37-й минуте подопечные Сергея Реброва отыгрались – Владислав Ванат головой замкнул подачу Шапаренко с левого фланга, забив свой дебютный мяч за национальную команду.

Однако перед самым перерывом чехи снова повели в счете. На 45+2-й минуте украинцы не смогли выбить подачу с правого фланга за пределы штрафной, мяч подобрал Шульц и точно отправил его в правый угол, оформив дубль.

На 80-й минуте Чехия забила в третий раз – Томаш Соучек реализовал пенальти после того, как Николай Матвиенко сыграл рукой в своей штрафной во время подачи с левого фланга.

На 84-й минуте "сине-желтые" сократили отставание в счете – Георгий Судаков на дальней штанге головой замкнул подачу Виктора Цыганкова с правого фланга. Однако спастись от поражения сил у подопечных Реброва не нашлось.

Обзор матча Чехия – Украина

Отметим, что в этом розыгрыше Лиги наций наша команда выступает в Дивизионе B, где ее соперниками являются Чехия, Грузия и Албания. В стартовом туре Украина проиграла Албании (1:2), а Грузия уничтожила Чехию (4:1).

В параллельном матче второго тура Албания дома минимально уступила Грузии (0:1).

Таким образом, после двух туров Грузия с 6 очками лидирует в этом квартете. Албания и Чехия имеют в своем активе по 3 балла, а Украина с нулем в графе зачетных пунктов идет последней.

В третьем туре Лиги наций украинцы 11 октября сыграют против Грузии. В тот же день Чехия будет принимать Албанию.

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