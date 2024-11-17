Сборная Украины в Лиге наций-2024/25: расклады для "сине-желтых" перед последним туром

В субботу, 16 ноября, сборная Украины сыграла вничью с Грузией (1:1) в матче 5-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25. Этот результат не позволил "сине-желтым" подняться с последнего места в квартете B1.

Перед заключительным туром команда Сергея Реброва имеет 5 очков, окончательно потеряв шансы занять первое место в группе и напрямую выйти в Дивизион А.

В то же время украинцы сохраняют шансы побороться за второе место и попасть в плей-офф за право повыситься в классе.

Разобрали все возможные сценарии нашей команды перед последним туром группового этапа.

Турнирное положение в группе сборной Украины перед последним туром

1. Чехия – 8 очков, 7:7 (разница мячей)

2. Грузия – 7 очков, 6:4

3. Албания – 7 очков, 3:4

4. Украина – 5 очков, 6:7

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Возможные сценарии для сборной Украины

В последнем туре подопечные Реброва в Тиране сыграют против Албании, а Чехия примет Грузию. Оба матча состоятся во вторник, 19 ноября, и начнутся в 21:45 по киевскому времени.

Сценарий 1: Украина победит Албанию, а Чехия не проиграет Грузии

При таком развитии событий "сине-желтые" финишируют на втором месте и посоревнуются в плей-офф за выход в Дивизион А.

Нашу команду устроит даже ничья в матче Чехия – Грузия, поскольку при одинаковом количестве очков украинцы будут иметь преимущество над грузинами в личных встречах.

Сценарий 2: Украина победит Албанию, а Грузия обыгает Чехию

При таких раскладах сборная Украины займет третье место в своей группе, так как при равенстве очков с чехами наша команда будет уступать им из-за результатов очных поединков.

Обладатель третьей позиции сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует на второй строчке в одной из групп Лиги С;

Сценарий 3: Украина не сможет победить Албанию

Если команда Реброва сыграет вничью или уступит албанцам, то останется на последнем месте группы и вылетит в Дивизион С.

В таком случае параллельная встреча между чехами и грузинами не будет иметь для украинской сборной никакого турнирного значения.

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