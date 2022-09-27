Сборная Украины в напряженном матче не сумела пробиться в элиту Лиги наций

Сборная Украины сыграла вничью с Шотландией в матче шестого тура групповой стадии Лиги наций сезона-2022/23 и упустила шанс пробиться в Дивизион А. Матч завершился со счетом 0:0 .

За 90 минут матча команды так и не смогли прорвать оборону друг друга, хотя "сине-желтые" создали множество моментов у ворот соперников.

Команда Александра Петракова могла отличиться уже на 8-й минуте, однако Андрей Ярмоленко упустил стопроцентный момент отличиться, получив передачу от Михаила Мудрика в штрафной площадке.

В середине первого тайма мог отличиться Артем Довбик – он оказался первым на мяче в штрафной и пробил по центру ворот, но Крейг Гордон исполнил блестящий сейв.

Во втором тайме "сине-желтые" продолжили атаковать — пробили Мудрик и Даниил Игнатенко. Потом началась серия неудач — Довбик постоянно встречал передачи в положении "вне игры", так что никакой выгоды такие действия не имели.

Отметим, что сегодняшний матч стал историческим для вингера Андрея Ярмоленко. Он провел свой 112-й матч в составе национальной команды и стал рекордсменом по количеству проведённых матчей.

В другом матче группы В1 Ирландия в голевом матче одолела Армению - 3:2 .

Счет матча открыл на 18-й минуте Джон Иган. В начале второго тайма Майкл Обафеми удвоил преимущество хозяев. Но в середине тайма за две минуты сборная Армении смогла забить два гола и вернуть интригу в матче. Но на 90-й минуте двое представителей Армении получили красную карточку, был назначен пенальти, который реализовал Робби Брейди.

По результатам шести туров Шотландия с 13 баллами возглавила квартет Лиги B и пробилась в элиту Лиги наций. Сборная Украины имеет 11 баллов и расположилась на 2 позиции. Третью строчку занимает Ирландия (7). Армения с 3 очками стала аутсайдером и вылетела в Лигу С.

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