Сборная Украины в напряженной борьбе уступила Бразилии в полуфинале ЧМ-2024 по футзалу (видео)

Сборная Украины по футзалу потерпела поражение от национальной команды Бразилии в полуфинале чемпионата мира-2024 по футзалу. Матч в Ташкенте (Узбекистан) завершился со счетом 2:3 .

На старте встречи соперники обменялись попаданиями в каркас ворот. В середине первого тайма бразильцы, казалось, открыли счет, но гол был отменен после просмотра видеоповтора (VAR) из-за того, что голкипер сборной Украины Александр Сухов успел прижать мяч к паркету, а уже потом бразилец выбил мяч из-под его руки и забил в пустые ворота. Так что арбитр зафиксировал нарушение правил.

Под занавес первого тайма капитан сборной Украины Петр Шотурма неудачно упал в борьбе с оппонентом и получил серьезную травму, из-за чего был вынужден покинуть площадку на носилках.

На 18-й минуте украинцы открыли счет в матче с Бразилией – Игорь Чернявский с левого фланга сместился в центр и сильно пробил точно в ближний угол. Таким образом, на перерыв команды отправились при минимальном преимуществе "сине-желтых".

Сразу после перерыва бразильцы отыгрались – на 21-й минуте Диего сделал рывок по левому флангу и прострелил, а Ростислав Семенченко срезал мяч в свои ворота.

А уже на 22-й минуте подопечные Александра Косенко пропустили во второй раз – Сухов после ошибки защитника парировал удар Диего с близкого расстояния, но тот сумел добить мяч в пустые ворота.

На 29-й минуте Украина сравняла счет – наши футзалисты перехватили мяч и разыграли отличную комбинацию, которую в падении успешно завершил Игорь Корсун.

На 33-й минуте украинцы создали еще один супермомент – Евгений Жук с правого фланга попал в ближнюю штангу, а на добивании Михаил Зварич попал в другую штангу.

На 36-й минуте Бразилия забила третий мяч – за шестой фол Украины арбитр назначил 10-метровый, который реализовал Диего. Этот гол в итоге стал решающим.

Обзор матча Украина – Бразилия

Будет добавлен в скором времени.

В финале ЧМ-2024 по футзалу Бразилия сыграет против триумфатора поединка Аргентина – Франция, который запланирован на 3 октября.

Финал с участием бразильцев состоится 6 октября в Ташкенте. В тот же день Украина проведет матч за "бронзу".

Сборная Украины во второй раз в истории и впервые за 28 лет сыграла в полуфинале чемпионата мира по футзалу. Впервые подобное произошло на дебютном для нашей команды турнире в 1996 году, где она заняла четвертое место.

Сборная Украины в шестой раз в истории принимает участие в футзальном ЧМ. На Мундиалях 2004-го и 2008-го годов украинская сборная останавливалась во 2-м групповом раунде (топ-8), в 2012-м – дошла до четвертьфинала, а в 2016-м – вылетела в 1/8 финала.

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