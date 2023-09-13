Сборная Украины в отборе на Евро-2024: как выйти в плей-офф, если не удастся обойти Англию или Италию

Если "сине-желтые" финишируют ниже второго места в группе, остается шанс попасть на ЧЕ через Лигу наций.

Сборная Украины по футболу продолжает борьбу за выход на Евро-2024. Позади уже шесть туров квалификации, так что можно подвести определенные итоги, которые вырисовывают дальнейшие перспективы команды Сергея Реброва побороться за путевку на континентальное первенство.

"Сине-желтые" уже сыграли пять из восьми матчей в отборе на чемпионат Европы. Украинская сборная проиграла Англии (0:2) в Лондоне, победила Северную Македонию (3:2) в Скопье, обыграла Мальту (1:0) в словацкой Трнаве, добыла ничью против Англии (1:1) во Вроцлаве и проиграла Италии (1:2) в Милане.

На данный момент команда Реброва с 7 очками занимает третье место в группе С. Лидирует с 13 баллами Англия, на второй позиции – Италия (7). На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0). Все, кроме итальянцев, провели по пять матчей, "Скуадра Адзурра" – четыре.

Таблица группы С (после шести туров)

Таблица группы С (после шести туров) / Фото: flashscore.ua

Согласно регламенту, в финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Как сборной Украины получить прямую путевку на Евро-2024?

После поражения от итальянцев сборная Украины опустилась на третье место в отборочной группе. Впрочем, для подопечных Реброва еще ничего не утрачено в контексте борьбы за вторую позицию.

"Сине-желтым" осталось сыграть три матча группового раунда квалификации на Евро-2024: Украина – Северная Македония (14 октября), Мальта – Украина (17 октября) и Украина – Италия (20 ноября).

Если наша команда во время следующей международной паузы обыграет Северную Македонию и Мальту, то гарантированно до заключительного тура сохранит шансы занять второе место в группе. При таких раскладах украинцам в последнем матче обязательно нужно побеждать Италию.

Если Украина и Италия больше не будут терять очки до очной встречи, то в последнем туре украинцам необходимо будет выигрывать у "Скуадры Адзурры" с разницей по меньшей мере в два мяча. Если же подопечные Лучано Спаллетти, например, не смогут победить Англию на "Уэмбли", то "сине-желтым" хватит и минимальной победы над итальянцами.

Как сборной Украины попасть в плей-офф квалификации Евро-2024?

Если команда Реброва финиширует ниже второго места в отборочной группе, пропустив вперед финалистов предыдущего чемпионата Европы – Англию и Италию, или даже Северную Македонию, то все еще остается возможность побороться за выход на Евро-2024 через плей-офф.

То есть через стыковые матчи сборных по итогам их выступлений в Лиге наций сезона-2022/23. Там украинская команда заняла второе место в своей группе Дивизиона B, победителем нашего квартета стала Шотландия.

Победители групп каждого из трех высших дивизионов (A, B, С) Лиги наций забронировали себе путевки в плей-офф отбора Евро-2024. Однако если эти сборные выйдут на ЧЕ через квалификацию, то их в стыковых матчах заменят другие команды. Порядок их выбора зависит от рейтинга в Лиге наций.

Благодаря этому сборная Украины имеет достаточно хорошие шансы попасть в плей-офф. "Сине-желтые" занимают в рейтинге Лиги наций 22-ю позицию. Без учета Германии, которая как хозяйка финального турнира избежала квалификации, наша команда является 21-й. Если 14 сборных Лиги А пройдут отбор на Евро через групповой раунд, то украинцы окажутся в плей-офф как минимум по сетке Дивизиона А.

Более понятными являются шансы попасть в плей-офф по сетке Дивизиона В. Сборной Украины нужно, чтобы хотя бы две из этих команд – Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия – вышли на чемпионат Европы через отборочную группу.

Учитывая текущее турнирное положение, такой вариант развития событий достаточно реальный. В настоящее время шотландцы и сербы идут в топ-2 своих групп, а Финляндия и Израиль находятся очень близко к цели.

Таблица группы A (после шести туров)

Таблица группы A (после шести туров) / Фото: flashscore.ua

Таблица группы G (после шести туров)

Таблица группы G (после шести туров) / Фото: flashscore.ua

Таблица группы H (после шести туров)

Таблица группы H (после шести туров) / Фото: flashscore.ua

Таблица группы I (после шести туров)

Таблица группы I (после шести туров) / Фото: flashscore.ua

Таблица группы J (после шести туров)

Таблица группы J (после шести туров) / Фото: flashscore.ua

Итак, в случае неудачи на групповом этапе квалификации Евро-2024 сборная Украины с большой вероятностью получит шанс посоревноваться в плей-офф, где ей нужно будет одолеть двух соперников в формате одноматчевых противостояний.

Стыковые матчи отбора к чемпионату Европы запланированы на 21 и 26 марта 2024 года.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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