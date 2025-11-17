Сборная Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026: кто возможные соперники и как выйти на Мундиаль

Сборная Украины по футболу / © УАФ

В воскресенье, 16 ноября, сборная Украины вырвала победу (2:0) над командой Исландии в матче заключительного тура группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 по футболу, благодаря чему заняла второе место в своем квартете и вышла в плей-офф квалификации на Мундиаль.

Первую строчку и прямую путевку на ЧМ-2026 завоевала Франция. Сборная Украины как обладатель второй позиции попытается пробиться на мировое первенство через стыковые матчи, которые состоятся весной следующего года.

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Рассказываем подробнее о формате плей-офф отбора на ЧМ-2026 и кто может стать соперниками сборной Украины на пути к финальной части Мундиаля.

Согласно регламенту, на ЧМ-2026 выйдут 16 европейских сборных. 12 победителей групп напрямую попадут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где сразятся 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и 4 лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.

Стыковые матчи плей-офф состоятся в марте 2026 года, они будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов.

То есть для выхода на ЧМ-2026 сборной Украины нужно выиграть еще два матча: полуфинал плей-офф квалификации и финал.

Жеребьевка плей-офф отбора ЧМ-2026 состоится в четверг, 20 ноября, в 14:00 по киевскому времени.

Скорее всего, благодаря высокому рейтингу ФИФА сборная Украины будет в первой корзине во время жеребьевки. Это позволит нашей команде избежать матчей с самыми сильными соперниками, такими как Италия и Турция.

В полуфинале плей-офф сборные из первой корзины будут играть с командами четвертой, а команды второй корзины – против сборных из третьей.

Если Украина будет в первой корзине, то в полуфинале плей-офф сыграет против сборной из четвертой корзины: Швеции, Румынии, Северной Ирландии или команды, которая определится 18 ноября в матче Уэльс – Северная Македония.

Если Уэльс выиграет, то последним потенциальным соперником Украины станет Северная Македония. Если же македонцы не проиграют, в четвертую корзину попадет Уэльс.

Также существует сценарий, при котором Украина может опуститься во вторую корзину и тогда в полуфинале плей-офф встретится с командой из третьей. Для этого должны сойтись два из четырех условий:

Германия проиграет Словакии (17 ноября)

Австрия уступает Боснии и Герцеговине (18 ноября)

Дания проиграет Шотландии (18 ноября)

Швейцария проиграет Косово с разницей как минимум в шесть мячей (18 ноября)

Прогноз посева для жребия плей-офф отбора ЧМ-2026

Прогноз посева для жеребьевки плей-офф отбора ЧМ-2026 / x.com/FootRankings

Победители полуфиналов плей-офф в финалах разыграют путевки на ЧМ-2026.

Отметим, что сборная Украины только один раз играла на чемпионате мира. В 2006 году "сине-желтые" под руководством Олега Блохина дошли до четвертьфинала Мундиаля в Германии.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.