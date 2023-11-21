Сборная Украины в плей-офф отбора на Евро-2024: кто потенциальные соперники "сине-желтых" и когда матчи

20 ноября сборная Украины в матче заключительного тура группового этапа сыграла вничью с Италией (0:0) и не сумела напрямую выйти на Евро-2024. Однако команда Сергея Реброва еще может попасть на турнир через раунд плей-офф.

Согласно регламенту, в финальную часть чемпионата Европы 2024 года выходят по две лучшие сборные из каждой группы. "Сине-желтые" с 14 очками заняли итоговое третье место в группе C, пропустив вперед Англию и Италию.

Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23. Одной из этих 12 команд стала сборная Украины, которая еще до решающего поединка с итальянцами гарантировала себе место в стыковых матчах за выход на Евро-2024.

Соперники сборной Украины в плей-офф за выход на Евро-2024 станут известны во время жеребьевки, которая состоится в четверг, 23 ноября. Отметим, что "сине-желтые" могут попасть в плей-офф Пути B или Пути А.

Также на определение сетки плей-офф повлияет итоговое турнирное положение в группе D, где заключительные матчи состоятся 21 ноября. Определяющим здесь является то, кто из команд Хорватии и Уэльса напрямую попадет на Евро, а кто отправится в стыковые поединки.

Потенциальные соперники Украины в плей-офф за выход на Евро-2024

Если Уэльс попадет в плей-офф

Путь "А" : Польша (1) – Эстония (4), Уэльс (2) – Финляндия/ Украина /Исландия (3)

: Польша (1) – Эстония (4), Уэльс (2) – Финляндия/ /Исландия (3) Путь "В" : Израиль (1) – Украина /Исландия (4), Босния и Герцеговина (2) – Финляндия/ Украина (3)

Если Хорватия попадет в плей-офф

Путь "А" : Хорватия (1) – Эстония (4), Польша (2) – Финляндия/ Украина /Исландия (3)

: Хорватия (1) – Эстония (4), Польша (2) – Финляндия/ /Исландия (3) Путь "В" : Израиль (1) – Украина/Исландия (4), Босния и Герцеговина (2) – Финляндия/ Украина (3)

Стыковые матчи отбора к чемпионату Европы запланированы на 21 и 26 марта 2024 года. Эти поединки будут проходить в формате одноматчевых противостояний.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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