Сборная Украины в серии буллитов проиграла Казахстану на ЧМ-2026 по хоккею

Сборная Украины по хоккею

Сборная Украины в серии буллитов проиграла Казахстану в матче 4-го тура чемпионата мира-2026 по хоккею в дивизионе IA, который проходит в Польше.

Первый период украинцы минимально проиграли Казахстану (0:1), за который отличился Всеволод Логвин.

На самом старте второй 20-минутки Андрей Денискин сравнял счет для сборной Украины. Затем Кирилл Ляпунов и Роман Старченко обеспечили Казахстану преимущество в две шайбы, но "сине-желтые" еще до перерыва ответили точными бросками Игоря Мережко и Александра Пересунько, снова восстановив паритет в этом матче.

В середине третьего периода Евгений Фадеев впервые в этом поединке вывел украинскую сборную вперед, но уже через минуту Казахстан отыгрался усилиями Батырлана Муратова.

Основное время поединка завершилось со счетом 4:4, поэтому игра перешла в овертайм, где шайбы заброшены не были.

Так что победителя матча определяла серия буллитов, которую выиграл Казахстан — 2:1.

За поражение в серии буллитов сборная Украины заработала одно очко. Сейчас подопечные Дмитрия Христича имеют 7 зачетных баллов и занимают второе место в турнирной таблице.

Отметим, что украинцы стартовали на турнире поражением от Польши (2:3), после чего одолели Литву (2:1) и сенсационно обыграли Францию (3:2).

Казахстан выиграл четвертый матч подряд и с 11 очками досрочно оформил возвращение в элитный дивизион, гарантировав себе первое место.

Турнирная таблица ЧМ-2026 в дивизионе ІА

1. Казахстан — 11 очков (4 матча), +11 (разница шайб)

2. Украина — 7 очков (4), 0

3. Франция — 7 очков (4), +2

4. Польша — 4 очка (3), -1

5. Япония — 2 очка (3), -6

6. Литва — 2 очка (4), -6

В своем последнем матче на ЧМ-2026 сборная Украины сыграет против Японии. Поединок состоится в пятницу, 8 мая, начало — в 17:00 по киевскому времени.

Путевки в элитный дивизион получат две лучшие команды. Сборная, которая финиширует последней, вылетит в дивизион IB.

Напомним, сборная Украины во второй раз подряд играет на чемпионате мира в дивизионе IA. В прошлом году наши хоккеисты были близки к тому, чтобы впервые с 2007 года вернуться в элиту, но в решающем матче заключительного тура проиграли Японии (2:3).

