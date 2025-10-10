Сборная Украины в сумасшедшем матче вырвала победу над Исландией в отборе к ЧМ-2026

Руслан Малиновский / © УАФ

Сборная Украины победила команду Исландии в третьем матче группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "Лейгардальсведлюр" в городе Рейкьявик завершился со счетом 3:5 .

Подопечные Сергея Реброва открыли счет на 14-й минуте встречи – Руслан Малиновский ударом в одно касание замкнул передачу Виталия Миколенко с левого фланга.

На 28-й минуте сборная Исландии создала отличный момент, чтобы сравнять счет – Альберт Гудмундссон получил заброс к левому флангу штрафной площадки, но угодил в перекладину.

На 35-й минуте исландцы отыгрались – Микаэль Эллертссон прошел по левому флангу и сильным ударом в ближний угол прошил Анатолия Трубина.

На 39-й минуте сборная Украины осталась без одного из лидеров – полузащитник Георгий Судаков травмировал плечо, из-за чего его заменил Назар Волошин.

На 45-й минуте "сине-желтые" во второй раз за матч повели в счете – после прострела Волошина с левого фланга удар Владислава Ваната был заблокирован, но дальше Эллертссон не сумел выбить мяч и Алексей Гуцуляк на дальней штанге пробил под перекладину.

В компенсированное к первому тайму время, на 45+5-й минуте, сборная Украины забила в третий раз. Дубль оформил Малиновский, который после передачи Волошина с левого фланга метко отправил мяч в правый верхний угол.

На старте второго тайма исландцы сократили разницу в счете – на 59-й минуте Гудмундссон ударом головой в дальний угол замкнул навес Гакон-Арнара Харальдссона с правого фланга.

На 75-й минуте Исландия сравняла счет – Гудмундссон оформил дубль, из пределов штрафной в одно касание пробив в правый нижний угол после передачи Андре Гудйонсена.

В конце этой захватывающей игры украинцы вырвали победу – на 85-й минуте ударом из-за пределов штрафной забил Иван Калюжный, а на 89-й минуте издали точно пробил Олег Очеретько.

Обзор матча Исландия – Украина

Для сборной Украины это первая победа в квалификации на грядущий Мундиаль. До этого команда Реброва проиграла Франции (0:2) и сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).

В другом матче 3-го тура группы D сборная Франции дома разгромила Азербайджан со счетом 3:0.

После трех туров туров сборная Украины с 4 очками занимает второе место в своей группе отбора на ЧМ-2026. Лидирует с 9 баллами Франция, на третьей позиции идет Исландия (3 пункта), замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Следующий матч в отборе на ЧМ-2026 сборная Украины проведет 13 октября с Азербайджаном. Для "сине-желтых" это будет номинально домашний поединок, который состоится в польском Кракове.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.