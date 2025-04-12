Сборная Украины в третий раз подряд выиграла командный зачет чемпионата Европы по женской борьбе

Алла Белинская

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Сборная Украины стала победительницей командного зачета чемпионата Европы-2025 в женской вольной борьбе.

На континентальном первенстве в словацкой Братиславе украинские борчихи завоевали восемь наград: четыре золотые и четыре бронзовые.

Благодаря этому "сине-желтые" стали лучшей сборной турнира как по количеству золотых медалей, так и по набранным очкам.

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Все медали Украины на Евро-2025 по женской борьбе

"Золото": Оксана Ливач (до 50 кг), Ирина Бондарь (до 62 кг), Алла Белинская (до 72 кг), Анастасия Алпеева (до 76 кг)

"Бронза": Александра Хоменец (до 55 кг), Соломия Винник (до 57 кг), Алина Филипович (до 59 кг), Ирина Коляденко (до 65 кг)

Командный зачет Евро-2025 по женской борьбе: топ-10

1. Украина – 155 очков

2. Турция – 138

3. Румыния – 64

4. Молдова – 53

5. Германия – 49

6. Польша – 44

7. Венгрия – 42

8. Франция – 38

9. Азербайджан – 29

10. Греция – 25

Для сборной Украины это третья подряд победа в командном зачете чемпионата Европы по женской борьбе и девятая в целом в истории.

На чемпионате Европы 2024 года, который проходил в румынском Бухаресте, украинские борчихи завоевали шесть медалей: одно "золото", три "серебра" и две "бронзы".