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Сборная Украины в третий раз подряд выиграла командный зачет чемпионата Европы по женской борьбе
На континентальном первенстве в Братиславе украинки завоевали восемь наград, из которых четыре – высшей пробы.
Сборная Украины стала победительницей командного зачета чемпионата Европы-2025 в женской вольной борьбе.
На континентальном первенстве в словацкой Братиславе украинские борчихи завоевали восемь наград: четыре золотые и четыре бронзовые.
Благодаря этому "сине-желтые" стали лучшей сборной турнира как по количеству золотых медалей, так и по набранным очкам.
Все медали Украины на Евро-2025 по женской борьбе
"Золото": Оксана Ливач (до 50 кг), Ирина Бондарь (до 62 кг), Алла Белинская (до 72 кг), Анастасия Алпеева (до 76 кг)
"Бронза": Александра Хоменец (до 55 кг), Соломия Винник (до 57 кг), Алина Филипович (до 59 кг), Ирина Коляденко (до 65 кг)
Командный зачет Евро-2025 по женской борьбе: топ-10
1. Украина – 155 очков
2. Турция – 138
3. Румыния – 64
4. Молдова – 53
5. Германия – 49
6. Польша – 44
7. Венгрия – 42
8. Франция – 38
9. Азербайджан – 29
10. Греция – 25
Для сборной Украины это третья подряд победа в командном зачете чемпионата Европы по женской борьбе и девятая в целом в истории.
На чемпионате Европы 2024 года, который проходил в румынском Бухаресте, украинские борчихи завоевали шесть медалей: одно "золото", три "серебра" и две "бронзы".