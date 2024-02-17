Сборная Украины во второй раз подряд выиграла командный зачет чемпионата Европы по женской борьбе

Украинские борчихи завоевали шесть медалей на континентальном первенстве в Бухаресте.

Сборная Украины стала победительницей командного зачета чемпионата Европы 2024 года в женской вольной борьбе.

На континентальном первенстве в румынском Бухаресте наши борчихи завоевали шесть медалей: одно "золото", три "серебра" и две "бронзы".

Все медали Украины на Евро-2024 по женской борьбе

"Золото": Ирина Коляденко (до 65 кг)

"Серебро": Алина Филипович (до 59 кг), Татьяна Сова-Рижко (до 68 кг), Анастасия Шустова (до 76 кг)

"Бронза": Соломия Выннык (до 57 кг), Юлия Ткач-Остапчук (до 62 кг)

"Сине-желтые" по количеству золотых медалей уступили команде Турции, которая выиграла три награды высшей пробы, однако стали лучшими по набранным очкам – 147. Преимущество украинок над вторым местом составило 5 баллов.

Командный зачет Евро-2024 по женской борьбе: топ-10

1. Украина – 147 очков

2. Турция – 142

3. Румыния – 101

4. Азербайджан – 83

5. Болгария – 77

6. Молдова – 61

7. Польша – 60

8. Германия – 53

9. Венгрия – 39

10. Франция – 34

Для Украины это вторая подряд победа в командном зачете чемпионата Европы по женской борьбе и восьмая в целом в истории.

На предыдущем континентальном первенстве украинки также выиграли шесть медалей: две "золота", три "серебра" и одну "бронзу".

Добавим, что на Евро-2024 украинцы могут похвастаться достижениями и в греко-римской борьбе, где "серебро" завоевал Александр Грушин (до 63 кг), а "бронзу" выиграли Жан Беленюк (до 87 кг), Парвиз Насибов (до 72 кг). и Ярослав Фильчаков (до 82 кг).

Таким образом, суммарно на Евро-2024 по борьбе сборная Украины имеет десять наград и занимает четвертое место в общекомандном медальном зачете.

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