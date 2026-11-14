Сборная Украины во второй раз проиграла Северной Ирландии и потеряла шансы на элиту Лиги наций

Сборная Украины по футболу / © УАФ

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Сборная Украины по футболу потерпела поражение от Северной Ирландии в матче пятого тура группового этапа Лиги наций-2026/27. Поединок на стадионе "Виндзор Парк" в Белфасте завершился со счетом 1:0.

В середине первого тайма североирландцы были очень близки к тому, чтобы открыть счет — Джейми Донли добил мяч в ворота Анатолия Трубина после того, как удар Айзека Прайса был заблокирован. Однако после вмешательства VAR гол отменили из-за офсайда у Донли.

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На 27-й минуте хозяева поля имели двойной супермомент — Донли и Шэй Чарльз поочередно с близкого расстояния угрожали воротам украинцев после прострела Терри Девлина с правого фланга, но Трубин совершил два невероятных сейва.

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Уже через минуту и команда Андреа Мальдеры создала опасный момент — дебютант сборной Алексей Кащук завершил передачу к правому флангу штрафной площадки ударом во вратаря соперников.

Во втором тайме североирландцы были более активными и на 68-й минуте сумели открыть счет в матче — Девлин после розыгрыша углового забил гол ударом из-за пределов штрафной площадки.

На последних минутах сборная Украины имела отличный шанс избежать поражения, но удар Даниила Сикана в касание из пределов штрафной площадки после передачи Кащука с левого фланга отразил вратарь североирландцев.

Таким образом, Украина проиграла Северной Ирландии уже во второй раз в нынешнем розыгрыше Лиги наций. В третьем туре украинцы в номинально домашнем поединке в словацкой Трнаве разгромно проиграли североирландцам со счетом 0:3.

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В другом матче 5-го тура этого квартета Венгрия на выезде победила Грузию (2:0).

Перед последним туром сборная Украины (4 очка) занимает третье место в группе 2 дивизиона B Лиги наций и уже точно не сможет финишировать в топ-2, а потому потеряла шансы завоевать повышение в элитный дивизион Лиги наций.

Лидером квартета является Северная Ирландия (11 пунктов). Венгрия (10 баллов) находится на второй позиции. Грузия (2 очка) идет последней.

В заключительном туре сборная Украины в словацком городе Кошице проведет номинально домашний матч с Грузией, а Северная Ирландия на выезде сразится с Венгрией. Оба матча запланированы на 17 ноября.

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Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Напомним, что предыдущий розыгрыш Лиги наций сборная Украины также провела в дивизионе B, заняв второе место в своей группе: "сине-желтые" финишировали позади Чехии, но опередили Грузию и Албанию. В двухматчевом плей-офф за право выступать в элитном дивизионе наша команда проиграла Бельгии (3:1, 0:3).

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