Сборная Украины во второй раз в истории на чемпионате мира по женскому волейболу – смотрите матчи на Киевстар ТВ

Женский чемпионат мира по волейболу-2025

22 августа в Таиланде стартует чемпионат мира по женскому волейболу, который продлится до 7 сентября. Самые интересные матчи турнира можно будет посмотреть на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ . Зрители смогут увидеть двенадцать матчей эксклюзивно, а еще девятнадцать будут транслироваться на специальном pop-up канале .

Для украинских болельщиков этот турнир имеет особое значение. Национальная женская сборная Украины лишь во второй раз в своей истории сумела квалифицироваться на мировое первенство – впервые это произошло еще в 1994 году. Сегодня команда демонстрирует новый уровень игры: после победы в Золотой Евролиге она поднялась сразу на три позиции в мировом рейтинге и теперь занимает 14-е место. Кроме того, в этом году украинских спортсменок впервые пригласили в женскую Лигу наций, что свидетельствует о росте авторитета и силе нашей сборной.

На групповом этапе чемпионата украинки будут играть в квартете H, где их соперницами станут сборные Сербии, Японии и Камеруна. Конкуренция обещает быть напряженной, ведь именно сербская команда дважды подряд выигрывала чемпионат мира и остается одним из главных фаворитов турнира. Всего в соревнованиях принимают участие 32 команды, которые сначала распределены на восемь групп, а дальше две сильнейшие из каждой получат путевки в плей-офф.

