Сборная Украины во второй раз в истории на чемпионате мира по женскому волейболу – смотрите матчи на Киевстар ТВ
Смотрите поединки женского чемпионата мира по волейболу на Киевстар ТВ.
22 августа в Таиланде стартует чемпионат мира по женскому волейболу, который продлится до 7 сентября. Самые интересные матчи турнира можно будет посмотреть на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ. Зрители смогут увидеть двенадцать матчей эксклюзивно, а еще девятнадцать будут транслироваться на специальном pop-up канале.
Для украинских болельщиков этот турнир имеет особое значение. Национальная женская сборная Украины лишь во второй раз в своей истории сумела квалифицироваться на мировое первенство – впервые это произошло еще в 1994 году. Сегодня команда демонстрирует новый уровень игры: после победы в Золотой Евролиге она поднялась сразу на три позиции в мировом рейтинге и теперь занимает 14-е место. Кроме того, в этом году украинских спортсменок впервые пригласили в женскую Лигу наций, что свидетельствует о росте авторитета и силе нашей сборной.
На групповом этапе чемпионата украинки будут играть в квартете H, где их соперницами станут сборные Сербии, Японии и Камеруна. Конкуренция обещает быть напряженной, ведь именно сербская команда дважды подряд выигрывала чемпионат мира и остается одним из главных фаворитов турнира. Всего в соревнованиях принимают участие 32 команды, которые сначала распределены на восемь групп, а дальше две сильнейшие из каждой получат путевки в плей-офф.
Чтобы вам было удобнее следить за любимыми спортивными событиями, воспользуйтесь обновленным тематическим разделом – "Спорт" на платформе Киевстар ТВ. Здесь вы найдете актуальное расписание, анонсы матчей и соревнований, а также сможете быстро выбрать интересующий вас контент. Болейте за любимых спортсменов удобно и без лишних усилий – все спортивные события в одном месте на платформе Киевстар ТВ.