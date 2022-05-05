Сборная Украины впервые в истории стала призером чемпионата Европы по керлингу

Сборная Украины впервые в истории стала призером чемпионата Европы по керлингу

В четверг, 5 мая, сборная Украины по керлингу завоевала "серебро" чемпионата Европы в литовском Канасе.

В решающем поединке "сине-желтые" уступили Ирландию (2:8) и добавили в свой актив первую серебряную медаль.

Бронзовая награда досталась Португалии.

Это "серебро" стало для национальной команды историческим, ведь "сине-желтые" впервые стали призерами европейского первенства.

Кроме того, результаты на чемпионате Европы позволили нашей команде увеличиться в классе и перейти в дивизион В.

Украину представляли: Эдуард Николов, Никита Величко, Ярослав Щур и Артем Сугак.

Добавим, что украинцы выступали в форме Швеции, потому что все снаряжение осталось в Украине.

Напомним, что 98-летний украинский теннисист Леонид Станиславский после двух месяцев войны покинул Харьков для участия в чемпионате мира для ветеранов (65 лет и старше), который продолжается в Палм-Бич (штат Флорида).

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