Сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф Чемпионата Европы: помогли шведы и испанцы

Сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф Чемпионата Европы: помогли шведы и испанцы

Турнир для подопечных Андрея Шевченко продолжается.

Сборная Украины с третьего места в группе C вышла в 1/8 финала Евро-2020.

Впервые в истории пробиться в плей-офф континентального первенства "сине-желтым" помогли национальные команды Швеции и Испании. Первая в матче третьего тура группы E обыграла Польшу, а вторая - разгромила Словакию.

Таким образом, украинцы в сводной таблице команд, которые финишировали третьими в своих группах, обошли финов и тех же словаков и оказались на четвертой позиции, которая выводит их в 1/8 финала.

Сборная Украины в решающем матче за выход из группы проиграла Австрии (0:1) и с 3 очками финишировала третьей в группе C. Нидерланды (9 баллов) - первые, Австрия (6) - вторая, Северная Македония (0) - последняя.

(0:1) и с 3 очками финишировала третьей в группе C. Нидерланды (9 баллов) - первые, Австрия (6) - вторая, Северная Македония (0) - последняя. В 1/8 финала выходят 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

В 1/8 финала Украина сыграет со Швецией или победителем группы F (лидирует Франция).

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