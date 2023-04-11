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Сборная Украины впервые за 14 лет вышла на женский чемпионат мира по гандболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Сборная Украины впервые за 14 лет вышла на женский чемпионат мира по гандболу

facebook.com/uhfukraine

"Сине-желтые" уверенно обыграли Северную Македонию.

Женская сборная Украины по гандболу пробилась в финальный турнир чемпионата мира 2023 года.

В ответном матче плей-офф отбора на планетарное первенство украинки победили Северную Македонию со счетом 31:22.

Первая половина поединка закончилась с преимуществом "сине-желтых" в 12 мячей – 24:12. Во второй части игры украинки уступили с разницей в три мяча, но это не повлияло на результат противостояния.

Отметим, что первая встреча также завершилась в пользу украинской сборной – 24:22.

В прошлом раунде квалификации Украина в двухматчевом противостоянии победила Люксембург – 36:13 и 30:11.

Таким образом, женская сборная Украины по гандболу впервые с 2009 года вышла на чемпионат мира. Тогда украинки заняли 17-е место на турнире в Китае.

Лучший результат "сине-желтых" на мировом первенстве – четвертое место на турнире в Хорватии в 2003 году.

Финальная часть ЧМ-2023 по гандболу среди женских национальных сборных состоится с 29 ноября по 17 декабря в Дании, Норвегии и Швеции.

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Дата публикации
Просмотры
611
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