Сборная Украины выборола еще один двойной подиум в биатлоне на зимней Универсиаде-2025

Биатлонистки Дарина Чалык и Александра Меркушина завоевали "золото" и "серебро" в масс-старте.

Сборная Украины завоевала еще две медали на зимней Универсиаде-2025, которая проходит в итальянском Турине. В биатлонном масс-старте среди женщин Дарина Чалык выиграла "золото", а Александра Меркушина стала серебряной призеркой.

Несмотря на три промаха на огневых рубежах, Чалык финишировала первой. Меркушина с двумя неточными выстрелами отстала от своей соотечественницы на 38,9 секунды. "Бронзу" взяла немка Луиза Мюллер.

Третья украинка Лилия Стеблина заперла топ-15. Она показала худшую стрельбу в гонке – восемь незакрытых мишеней.

Зимняя Универсиада-2025. Турин, масс-старт (женщины)

1. Дарина Чалык (Украина, 1+1+1+0) 41:46.6 минуты

2. Александра Меркушина (Украина, 1+0+0+1) +38.9

3. Луиза Мюллер (Германия, 0+0+2+0) +39.4

...

15. Лилия Стеблина (Украина, 1+3+1+3) +3:57.8

Для Чалык это третья медаль Универсиады в Турине. Раньше она завоевала две "бронзы": в короткой индивидуальной гонке и персьюте.

Меркушина имеет в своем активе две награды текущей Универсиады. Ранее она выборола "золото" в одиночной смешанной эстафете вместе с Сергеем Супруном.

"Золото" и "серебро" в женском масс-старте – уже не первый двойной подиум для Украины на зимней Универсиаде-2025. Ранее Богдан Борковский и Сергей Супрун завоевали золотую и серебряную медали соответственно в мужской гонке преследования по биатлону.

Таким образом, Украина завершила биатлонные соревнования Универсиады-2025 лидером медального зачета. Украинские биатлонисты суммарно завоевали девять наград, из которых четыре – золотые.

В целом в активе сборной Украины 11 медалей на зимней Универсиаде-2025 (4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые). Наша студенческая команда сейчас занимает восьмое место в медальном зачете.

Все медали Украины на зимней Универсиаде-2025

"Золото": Богдан Борковский (биатлон, короткая индивидуальная гонка, персьют), Александра Меркушина и Сергей Супрун (биатлон, сингл-микст), Дарина Чалык (биатлон, масс-старт)

"Серебро": Мария Анийчин (фристайл, биг-эйр), Олег Бойко (фристайл, биг-эйр), Сергей Супрун (биатлон, персьют), Александра Меркушина (биатлон, масс-старт)

"Бронза": Дарина Чалык (биатлон, короткая индивидуальная гонка, персьют), Богдан Борковский (биатлон, спринт)

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