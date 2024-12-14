Сборная Украины выбрала составы на женскую и мужскую эстафеты Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Сборная Украины определилась с составами на женскую и мужскую эстафеты на втором этапе Кубка мира по биатлону-2024/25 в австрийском Хохфильцене.

Как сообщает Суспільне Спорт, женскую эстафету в составе нашей команды побегут Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Анна Кривонос и Елена Городная.

В мужской эстафете украинскую сборную будут представлять Артем Тищенко, Виталий Мандзын, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный.

Обе гонки состоятся в воскресенье, 15 декабря. Женская эстафета начнется в 12:30, а мужская – в 15:15 по киевскому времени. Это будут последние старты на этапе в Хохфильцене.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспільне Київ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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