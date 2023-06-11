Сборная Украины выиграла чемпионат Европы по футболу среди спортсменов с последствиями ДЦП

Сборная Украины по футболу среди спортсменов с последствиями ДЦП выиграла Чемпионат Европы IFCPF. В субботу, 10 июня, "сине-желтые" в финальном матче разгромили сборную Англии.

Европейское первенство состоялось в итальянском городе Ористано. Украинские спортсмены победили в каждом матче чемпионата, сообщает официальный сайт IFCPF.

В групповом этапе украинцы выиграли немцев и шотландцев с одинаковым счетом – 8:2; а также Ирландию – 6:2. В полуфинале сборная прошла испанцев, одержав победу со счетом 4:2.; а в решающем поединке Украина разгромила Англию – 3:0. Матчи проходили в формате 7 на 7, спортсмены играли два тайма по 30 минут.

Это уже шестая победа на чемпионате Европы IFCPF для Украины. До этого сборная становилась сильнейшей на ЧЕ в 1999, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах.

Напомним, сборная Украины победила Бразилию и вышла в полуфинал чемпионата мира по сокке – разновидности мини-футбола. "Сине-желтые" одолели действующих чемпионов мира и добились исторического результата.