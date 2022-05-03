Сборная Украины выиграла девять медалей в первый день Дефлимпиады: кто стал обладателями наград

Сборная Украины выиграла девять медалей в первый день Дефлимпиады: кто стал обладателями наград

Украинская команда успешно начала выступления на Дефлимпиаде-2021 - спортивных соревнованиях для людей с нарушением слуха, которые проходят в бразильском Кашиас-ду-Сули.

Сначала Дефлимпиада должна была состояться с 5 по 21 декабря 2021 года, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на 2022 год.

Уже в первый соревновательный день украинская сборная сумела завоевать девять медалей в трех видах спорта: шесть золотых, две серебряные и одну бронзовую.

Наибольшее количество наград украинцы добыли в карате, где взяли три "золота" и два "серебра".

Все медали Украины в первый день Дефлимпиады

"Золото":

Елизавета Топчанюк (велошосе, 1000 м),

Карина Янчук (карате, кумите, до 68 кг),

Александр Махно (карате, кумите, до 84 кг),

Александр Черняев (карате, ката),

Илья Султанов (плавание, 50 м, баттерфляй),

Алексей Литвиненко, Илья Султанов, Алексей Коломиец и Максим Дудник (плавание, 4х100 м, вольный стиль).

"Серебро":

Николай Пантюшин (карате, кумите, свыше 84 кг),

Александр Черняев, Александр Кальник и Александр Тритяк (карате, ката, команда).

"Бронза":

Ирина Терещенко (плавание, 200м, комплекс).

Слава Украине! 9 медалей украинских дефлимпийцев в первый день Дефлимпиады-2021 https://t.co/rDobq4b00c pic.twitter.com/PzMqUsKuRS — paralympic.org.ua (@ukrparalympic) May 3, 2022

Ранее ТСН Проспорт писал, что известный украинский теннисист Сергей Стаховский поставил на место испанца Рафаэля Надаля, который назвал несправедливым отстранение россиян от Wimbledon.

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