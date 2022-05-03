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Сборная Украины выиграла девять медалей в первый день Дефлимпиады: кто стал обладателями наград

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Сборная Украины выиграла девять медалей в первый день Дефлимпиады: кто стал обладателями наград

twitter.com/ukrparalympic

Украинская команда успешно начала выступления на Дефлимпиаде-2021 - спортивных соревнованиях для людей с нарушением слуха, которые проходят в бразильском Кашиас-ду-Сули.

Сначала Дефлимпиада должна была состояться с 5 по 21 декабря 2021 года, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на 2022 год.

Уже в первый соревновательный день украинская сборная сумела завоевать девять медалей в трех видах спорта: шесть золотых, две серебряные и одну бронзовую.

Наибольшее количество наград украинцы добыли в карате, где взяли три "золота" и два "серебра".

Все медали Украины в первый день Дефлимпиады

"Золото":

  • Елизавета Топчанюк (велошосе, 1000 м),
  • Карина Янчук (карате, кумите, до 68 кг),
  • Александр Махно (карате, кумите, до 84 кг),
  • Александр Черняев (карате, ката),
  • Илья Султанов (плавание, 50 м, баттерфляй),
  • Алексей Литвиненко, Илья Султанов, Алексей Коломиец и Максим Дудник (плавание, 4х100 м, вольный стиль).

"Серебро":

  • Николай Пантюшин (карате, кумите, свыше 84 кг),
  • Александр Черняев, Александр Кальник и Александр Тритяк (карате, ката, команда).

"Бронза":

  • Ирина Терещенко (плавание, 200м, комплекс).

Ранее ТСН Проспорт писал, что известный украинский теннисист Сергей Стаховский поставил на место испанца Рафаэля Надаля, который назвал несправедливым отстранение россиян от Wimbledon.

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