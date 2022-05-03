Сборная Украины выиграла девять медалей в первый день Дефлимпиады: кто стал обладателями наград

Украинская команда успешно начала выступления на Дефлимпиаде-2021 - спортивных соревнованиях для людей с нарушением слуха, которые проходят в бразильском Кашиас-ду-Сули.
Сначала Дефлимпиада должна была состояться с 5 по 21 декабря 2021 года, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на 2022 год.
Уже в первый соревновательный день украинская сборная сумела завоевать девять медалей в трех видах спорта: шесть золотых, две серебряные и одну бронзовую.
Наибольшее количество наград украинцы добыли в карате, где взяли три "золота" и два "серебра".
Все медали Украины в первый день Дефлимпиады
"Золото":
- Елизавета Топчанюк (велошосе, 1000 м),
- Карина Янчук (карате, кумите, до 68 кг),
- Александр Махно (карате, кумите, до 84 кг),
- Александр Черняев (карате, ката),
- Илья Султанов (плавание, 50 м, баттерфляй),
- Алексей Литвиненко, Илья Султанов, Алексей Коломиец и Максим Дудник (плавание, 4х100 м, вольный стиль).
"Серебро":
- Николай Пантюшин (карате, кумите, свыше 84 кг),
- Александр Черняев, Александр Кальник и Александр Тритяк (карате, ката, команда).
"Бронза":
- Ирина Терещенко (плавание, 200м, комплекс).
Слава Украине! 9 медалей украинских дефлимпийцев в первый день Дефлимпиады-2021 https://t.co/rDobq4b00c pic.twitter.com/PzMqUsKuRS— paralympic.org.ua (@ukrparalympic) May 3, 2022
Ранее ТСН Проспорт писал, что известный украинский теннисист Сергей Стаховский поставил на место испанца Рафаэля Надаля, который назвал несправедливым отстранение россиян от Wimbledon.
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