Сборная Украины выиграла еще две медали на Паралимпийских играх-2022

Сборная Украины выиграла еще две медали на Паралимпийских играх-2022

"Сине-желтые" продолжают находиться среди лидеров в медальном зачете.

Сборная Украины продолжает пополнять свою копилку с медалями на Паралимпийских играх-2022 в Пекине.

Так, в течение пятого дня соревнований "сине-желтые" выиграли две медали – "серебро" и "бронзу". Отметим, что они были завоеваны в разных классах лыжных гонок в спринте вольным стилем.

Оксана Шишкова, выступающая среди спортсменок с нарушением зрения (гайд Андрей Марченко), завоевала уже свою вторую "серебряную" и в целом четвертую награду на этой Паралимпиаде. Полный комплект медалей уже собрал в Пекине-2022 Григорий Волчинский (класс стоя). К "золоту" и "серебру" в биатлоне он сегодня добавил "бронзу" в лыжных гонках.

Всего в активе Украины 19 медалей после пяти соревновательных дней – шесть "золотых", восемь "серебряных" и пять "бронзовых". С таким результатом украинцы идут на третье место в медальном зачете. Украинских паралимпийцев обогнала Канада. В то же время Украина остается второй в зачете по количеству медалей, полученных на Паралимпиаде-2022. Опережает украинцев только Китай — лидер медального зачета Игр в Пекине.

Добавим, что наибольшее количество наград за день украинцы выиграли во вторник, 8 марта – девять медалей усилиями парабиатлонистов.

Всего медали на Паралимпиаде-2022 выиграли уже 19 стран, из них 15 удалось завоевать "золото";

Украина на Паралимпиаде-2022 представлена только в двух видах спорта - парабиатлоне и лыжных гонках;

В общей сложности на Паралимпиаде-2022 должны выступить 20 украинских параатлетов.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил сборные России и Белоруссии от участия в зимних Паралимпийских Играх в Пекине из-за вторжения в Украину.