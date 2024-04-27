Сборная Украины выиграла первое "золото" чемпионата Европы-2024 по спортивной гимнастике

Илья Ковтун защитил звание чемпиона Европы в упражнениях на параллельных брусьях.
Сборная Украины завоевала третью медаль на чемпионате Европы 2024 года по спортивной гимнастике, который проходит в итальянском Римини. Илья Ковтун выборол "золото" в упражнениях на параллельных брусьях.
20-летний украинец триумфовал с результатом 15,633 балла.
В борьбе за золотую награду уроженец Черкасс опередил киприота Мариоса Георгиу (14,866 балла) и швейцарца Ноэ Зейферта (14,833 балла), которые стали серебряным и бронзовым призерами соответственно.
Еще один украинец Назар Чепурный занял шестое место, получив оценку 13,866 балла.
Для Ковтуна это второе подряд "золото" на чемпионатах Европы в упражнениях на параллельных брусьях. В 2022 году он стал серебряным призером по этой дисциплине.
Всего в его активе теперь шесть медалей на континентальных первенствах. Кроме трех наград ЧЕ на параллельных брусьях, Илья имеет две "бронзы" в личном многоборье и "бронзу" в упражнениях на перекладине.
Медаль Ковтуна – третья для Украины на Евро-2024 по спортивной гимнастике и первая золотая. Ранее Олег Верняев завоевал "серебро" в многоборье, а Назар Чепурный завоевал "бронзу" в опорном прыжке.
Мужской чемпионат Европы в Римини продлится до 28 апреля. А уже со 2 по 5 мая тут же состоится женское континентальное первенство по спортивной гимнастике.
Напомним, предыдущее Евро-2023 по спортивной гимнастике, где выступали мужчины и женщины, украинская сборная закончила с четырьмя наградами (одно "золото" и три "бронзы"), заняв пятое место в медальном зачете.
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