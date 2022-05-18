Сборная Украины выиграла второй матч подряд перед важным поединком с Шотландией

Сборная Украины выиграла второй матч подряд перед важным поединком с Шотландией

Во вторник, 17 мая, сборная Украины провела второй контрольный спарринг в рамках подготовки к плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022 в Катаре.

После победы над "Боруссией" из Менхенгладбаха команда Александра Петракова встречалась с итальянским "Эмполи", который занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А. Поединок завершился победой "сине-желтых" — 1:3 .

Счет матча открыл на 26-й минуте Роман Яремчук. В конце первого тайма Андреа Ла Мантия сравнял счет.

Но на самом старте второй половины игры команда Александра Петракова снова вышла вперед – отличился Александр Караваев.

Еще через несколько минут третий гол сборной Украины забил Александр Пихаленок, для которого этот мяч стал вторым во втором матче за национальную команду.

Уже завтра, 18 апреля, "сине-желтые" проведут третий контрольный спарринг в рамках подготовки к плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022 в Катаре. Сборная Украины встретится с хорватским клубом "Риека".

Сборная Украины сразится за путевку на ЧМ-2022

Напомним, полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина состоится 1 июня . Его победитель выйдет в финал плей-офф, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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