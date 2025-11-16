Сборная Украины вырвала победу над Исландией и вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу / © УАФ

Реклама

Сборная Украины обыграла команду Исландии в матче заключительного тура группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "Легия" в Варшаве завершился со счетом 2:0 .

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для "сине-желтых" поединок состоялся в столице Польши.

К решающему очному противостоянию украинцы и исландцы подошли с одинаковым количеством очков, но у островитян была лучше разница забитых и пропущенных мячей. Поэтому команду Сергея Реброва устраивала только победа, чтобы занять второе место в группе и продолжить борьбу за выход на Мундиаль в плей-офф.

Реклама

Сборная Украины активно начала матч и имела несколько хороших моментов в первом тайме, но реализовать их не удалось. Самым близким к голу был Виктор Цыганков, который на 24-й минуте с линии штрафной площадки мощно пробил в перекладину.

Во втором тайме украинская сборная продолжила давить на ворота соперника. На 61-й минуте Александр Зубков сильно пробил по центру ворот из-за пределов штрафной, но голкипер исландцев Элиас-Рафн Олафссон совершил сейв.

На 83-й минуте сборная Украины таки открыла счет – Цыганков выполнил подачу с углового, Алексей Гуцуляк сбросил головой на дальнюю штангу, где Зубков головой переправил мяч в ворота.

На 90+3-й минуте украинцы удвоили свое преимущество, сняв вопрос о победителе – мяч после удара Гуцуляка с рикошетом от соперника оказался в воротах.

Реклама

Обзор матча Украина – Исландия

Будет добавлен в скором времени.

В другом матче последнего тура группы D сборная Франции на выезде победила Азербайджан (3:1).

Сборная Украины (10 очков) финишировала на втором месте в своей группе отбора на ЧМ-2026, обойдя Исландию (7 пунктов), которая заняла третью позицию. Франция (16 баллов) с первого места вышла на Мундиаль. Замкнул квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Итак, сборная Украины сыграет в плей-офф отбора на ЧМ-2026. Плей-офф будет состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов. Поединки пройдут в марте 2026 года.

Реклама

Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 состоится в четверг, 20 ноября, в 14:00 по киевскому времени.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.