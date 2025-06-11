Сборная Украины вырвала победу над Новой Зеландией в товарищеском матче (видео)

Сборная Украины по футболу / © УАФ

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Сборная Украины по футболу победила команду Новой Зеландии в втором матче на товарищеском турнире Canadian Shield-2025. Поединок на стадионе BMO Field в Торонто завершился со счетом 1:2 .

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. На старте второго тайма "сине-желтые" открыли счет – на 54-й минуте Алексей Гуцуляк со входа в штрафную соперника отправил мяч точно в ближний угол.

Но уже на 59-й минуте новозеландцы отыгрались – после розыгрыша углового ударом головой забил Марко Стаменич.

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На 75-й минуте украинцы забили победный мяч – Александр Зинченко своим первым касанием после выхода на замену замкнул прострел с левого фланга от Александра Мартынюка, проводившего свой дебютный матч за национальную команду.

Обзор матча Новая Зеландия – Украина

Будет добавлен в скором времени.

Для "сине-желтых" это был последний из двух матчей в рамках Canadian Shield-2025. В первом поединке команда Сергея Реброва 7 июня проиграла сборной Канады (2:4).

Напомним, в сентябре этого года сборная Украины стартуте в отборе на чемпионат мира-2026. На групповом этапе квалификации на Мундиаль "сине-желтые" сыграют против Франции, Азербайджана и Исландии.

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