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Сборная Украины вырвала победу над Новой Зеландией в товарищеском матче (видео)
Команда Сергея Реброва реабилитировалась за поражение от канадцев.
Сборная Украины по футболу победила команду Новой Зеландии в втором матче на товарищеском турнире Canadian Shield-2025. Поединок на стадионе BMO Field в Торонто завершился со счетом 1:2.
Первый тайм встречи прошел без забитых голов. На старте второго тайма "сине-желтые" открыли счет – на 54-й минуте Алексей Гуцуляк со входа в штрафную соперника отправил мяч точно в ближний угол.
Но уже на 59-й минуте новозеландцы отыгрались – после розыгрыша углового ударом головой забил Марко Стаменич.
На 75-й минуте украинцы забили победный мяч – Александр Зинченко своим первым касанием после выхода на замену замкнул прострел с левого фланга от Александра Мартынюка, проводившего свой дебютный матч за национальную команду.
Обзор матча Новая Зеландия – Украина
Будет добавлен в скором времени.
Для "сине-желтых" это был последний из двух матчей в рамках Canadian Shield-2025. В первом поединке команда Сергея Реброва 7 июня проиграла сборной Канады (2:4).
Напомним, в сентябре этого года сборная Украины стартуте в отборе на чемпионат мира-2026. На групповом этапе квалификации на Мундиаль "сине-желтые" сыграют против Франции, Азербайджана и Исландии.