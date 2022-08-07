Сборная Украины вырвала победу в заключительном матче чемпионата Европы U-18 по баскетболу

Украинские баскетболисты победили Австрию в последнем матче чемпионата Европы U-18. Команда Валерия Плеханова заняла 11 место в дивизионе В.

В воскресенье, 7 августа, мужская сборная Украины провела заключительный матч на чемпионате Европы U-18 по баскетболу. "Сине-желтые" обыграла Австрию – 82:75 .

Команда Валерия Плеханова провела трудный поединок. Лишь в овертайме нашим баскетболистам удалось сломить сопротивление соперников. Заключительную пятиминутку украинские ребята выиграли 10:3, что принесло итоговую победу.

Лучшим в составе сборной Украины стал Назар Холод, который к 16 очкам добавил 17 подборов (7 в нападении), снова результативно сыграл Александр Поносов, в активе которого 18 очков, а Владислав Николаевчук набрал 19 баллов.

На мужском чемпионате Европы U-18 в дивизионе В украинцы заняли 11 место.

Напомним, что киевский "Будивельник" в следующем сезоне примет участие в Северной Европейской баскетбольной лиге.

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