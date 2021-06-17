Сборная Украины вышла на 2-е место в своей группе Евро-2020: помогла победа Нидерландов над Австрией

"Оранжевые" уже вышли в 1/8 финала турнира.

Сборная Нидерландов обыграла национальную команду Австрии в матче второго тура группы C Евро-2020. Встреча на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме завершилась со счетом 2:0.

Подопечные Франка де Бура вышли вперед уже на 10-й минуте. Давид Алаба в своей штрафной площади сбил Дензела Думфриса, и Мемфис Депай уверенно реализовал 11-метровый удар.

Associated Press

До перерыва нидерландцы имели еще две хороших возможности, чтобы забить. В обоих случаях воротам австрийцев угрожал тот же Депай, но оба раза его подводила точность.

Второй мяч в игре был забит на 67-й минуте. Дониэл Мален и Думфрис убежали вдвоем на вратаря австрийцев Даниэля Бахманна. Первый не пожадничал, выкатив мяч второму на пустые ворота. Дензел не сплоховал, сделав счет 2:0.

Associated Press

Только после этого австрийцы сподобились создать угрозу воротам Мартина Стекеленбурга. Но дальний выстрел Алабы оказался чуть неточным, а с ударом головой Карима Онисиво справился вратарь "оранжевых".

Победа позволила подопечным де Бура за тур до конца обеспечить себе выход в 1/8 финала Евро-2020.

Нидерланды набрали 6 очков и вышли в лидеры группы. Украина (3 балла) - вторая, Австрия (3) - третья, Северная Македония (0) - четвертая.

В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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