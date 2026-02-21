Сборная Украины выступила в командном турнире по лыжной акробатике Олимпиады-2026: результат

Дмитрий Котовский / © Associated Press

В субботу, 21 февраля, сборная Украины выступила в командных соревнованиях по лыжной акробатике на зимних Олимпийских играх-2026.

Нашу команду представляли Ангелина Брыкина, Александр Окипнюк и Дмитрий Котовский .

Каждый спортсмен выполнил по одному прыжку, а их результаты суммировались. В суперфинал выходило четыре из семи сборных-участниц.

Пробиться в суперфинал "сине-желтым" не удалось. Украинская команда заняла шестое место, опередив только Казахстан.

Первый раунд прыжков сборная Украины завершила на втором месте — Брыкина приземлила прыжок на оценку 90,58 балла.

Однако во втором и третьем раундах Окипнюк и Котовский не сумели приземлить свои прыжки, получив за них 76,92 балла и 87,17 балла соответственно. Как следствие, наша команда не попала в суперфинал, где топ-4 сборные разыграют медали.

Добавим, что в личных соревнованиях по лыжной акробатике, которые состоялись ранее, украинцы также не завоевали медалей. У женщин ни одна из украинок не преодолела квалификацию, а у мужчин в финал отобрался только Окипнюк, заняв там десятое место.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали — фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.