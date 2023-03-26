Сборная Украины за три минуты проиграла Англии в стартовом матче отбора на Евро-2024 (видео)

"Сине-желтые" не сумели набрать очков в дебютном официальном матче Руслана Ротаня во главе национальной команды.

Сборная Украины уступила Англии в матче 2-го тура отбора на Евро-2024. Встреча на стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершилась со счетом 2:0 .

Украинцам долгое время удавалось сдерживать атакующие усилия именитого соперника. Однако в конце первого тайма подопечные Гарета Саутгейта смогли дважды поразить ворота Анатолия Трубина.

На 37-й минуте Букайо Сака прицельно подал с правого фланга, а Харри Кейн из пределов вратарской переправил мяч в сетку. Для лучшего бомбардира в истории сборной Англии это 55-й гол в футболке национальной команды.

А уже через три минуты хозяева удвоили свое преимущество. Сака из-за пределов штрафной красиво закрутил мяч в дальнюю "девятку".

Во втором тайме украинцы попытались переломить ход матча за счет замен и большими силами пошли в атаку, но Англия уверенно удержала победный счет до финального свистка.

Обзор матча

Отметим, что для "сине-желтых" это была стартовая игра в квалификации на континентальное первенство, в то время как команда "Трех львов" в рамках 1-го тура отбора на Евро-2024 победила сборную Италии.

Также это был дебютный официальный матч на посту исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины для Руслана Ротаня, который сменил у руля национальной команды Александра Петракова.

Соперниками сборной Украины по отбору на Евро-2024 являются Италия, Англия, Северная Македония и Мальта. В другом матче второго тура Италия на выезде сыграет с Мальтой – эта игра начнется сегодня в 21:45.

В матчах 3 тура квалификации на Евро-2024 сборная Украины 16 июня на выезде будет играть с Северной Македонией, Англия в тот же день в гостях встретится с Мальтой.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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