Сборная Украины заменит дисквалифицированную Россию на Чемпионате мира по волейболу-2022

Сборная Украины заменит дисквалифицированную Россию на Чемпионате мира по волейболу-2022

Ранее у страны-агрессора забрали право проведения планетарного первенства, а команду РФ отстранили от турнира.

Мужская сборная Украины по волейболу выступит на ЧМ-2022 вместо дисквалифицированной России.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации волейбола Украины.

В начале марта Международная федерация волейбола объявила о переносе Чемпионата мира, который должен был состояться в России, из-за полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Также Россию и Беларусь отстранили от международных соревнований по волейболу. Таким образом, российская сборная была лишена права сыграть на планетарном первенстве.

"Администрация ФИВБ пришла к выводу, что подготовить и провести Чемпионат мира в России невозможно из-за войны в Украине. Соответственно, она решила забрать право на проведение престижного турнира у России", - говорилось в сообщении организации.

14 апреля президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник получил письмо от ФИВБ, в котором сообщалось, что сборная Украины сыграет на Чемпионате мира-2022 вместо России. Там отмечается, что процедура жеребьевки заново проводится не будет и Украина займет место России в группе А под первым сеяным номером.

Следовательно, соперниками сборной Украины на ЧМ-2022 станут команды Сербии, Туниса и Пуэрто-Рико. По предварительной информации, Чемпионат мира состоится в Польше и Словении.

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