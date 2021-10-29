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Сборная Украины завершит зимние Олимпийские игры-2022 без единой медали — прогноз

Сборная Украины завершит зимние Олимпийские игры-2022 без единой медали — прогноз

noc-ukr.org/

Победителями командного зачета должны стать норвежцы.

Аналитики дали неутешительный прогноз для сборной Украины на зимние Олимпийские игры-2022, которые пройдут в Пекине.

Так, Gracenote Live просимулировал результаты соревнований, где выяснилось, что "сине-желтые" не возьмут ни одной медали. И это за 100 дней до старта Олимпиады.

Что касается фаворитов, то медальный зачет должна возглавить сборная Норвегии. На ее счету должно быть 44 медали. Вашему вниманию список стран, которые должны оказаться в топ-10 списке.

© gracenote.com
gracenote.com

Отметим, что на Олимпийских играх-2018 украинцы выиграли одну медаль – "золото". Ее обладателем стал фристайлист Александр Абраменко.

  • Олимпиада-2022 в Пекине продлится с 4 по 22 февраля.
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