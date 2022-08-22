Сборная Украины завоевала 14 медалей юношеского ЧЕ-2022 по боксу и попала в топ-3 медального зачета

В Турции состоялся чемпионат Европы по боксу среди юношей и девушек, на котором сборная Украины завоевала 14 медалей.
Сборная Украины по боксу завоевала 14 наград на чемпионате Европы по боксу среди юношей и девушек.
Украинские юноши завоевали 5 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовые награды.
Сборная Украины заняла второе место в общекомандном зачете по количеству медалей. Больше всего в Англии, а третье место заняла Турция. Следует отметить, что лучшим боксером нынешнего Европейского первенства был признан украинский боксер Владислав Железнов.
В мужских соревнованиях Англия завоевала четыре золотых медали, украинцы – три, а ирландцы – две. В соревнованиях среди девушек лучшими стали хозяйки турнира. Представительницы Турции завоевали четыре медали, боксерки из Англии — три и еще две награды высшего сорта у украинок. Вашему вниманию полный список отечественных медалисток и призеров соревнований:
Награды украинцев:
Юноши
"Золото"
57 кг – Железнов Владислав
60 кг — Безуглый Иван
63 кг — Деметер Федор
"Серебро"
37-40 кг – Артеменко Сергей
54 кг – Тимчук Богдан
66 кг — Татаренко Алексей
80 кг – Козакевич Иосиф-Владислав
Девушки
"Золото"
44 кг — Семенив Кристина
46 кг — Овсепян Ульяна
"Серебро"
51 кг — Дудин Диана
60 кг — Молчан София
70 кг — Новикова София
"Бронза"
38 кг — Гавриляк Ангелина
42 кг — Лагоцкая София
Напомним, что в Риме состоялся чемпионат Европы-2022 по водным видам спорта, на котором сборная Украины завершила соревнование "бронзой" в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина.
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