Сборная Украины завоевала 14 медалей юношеского ЧЕ-2022 по боксу и попала в топ-3 медального зачета

В Турции состоялся чемпионат Европы по боксу среди юношей и девушек, на котором сборная Украины завоевала 14 медалей.

Сборная Украины по боксу завоевала 14 наград на чемпионате Европы по боксу среди юношей и девушек.

Украинские юноши завоевали 5 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовые награды.

Сборная Украины заняла второе место в общекомандном зачете по количеству медалей. Больше всего в Англии, а третье место заняла Турция. Следует отметить, что лучшим боксером нынешнего Европейского первенства был признан украинский боксер Владислав Железнов.

В мужских соревнованиях Англия завоевала четыре золотых медали, украинцы – три, а ирландцы – две. В соревнованиях среди девушек лучшими стали хозяйки турнира. Представительницы Турции завоевали четыре медали, боксерки из Англии — три и еще две награды высшего сорта у украинок. Вашему вниманию полный список отечественных медалисток и призеров соревнований:

Награды украинцев:

Юноши

"Золото"

57 кг – Железнов Владислав

60 кг — Безуглый Иван

63 кг — Деметер Федор

"Серебро"

37-40 кг – Артеменко Сергей

54 кг – Тимчук Богдан

66 кг — Татаренко Алексей

80 кг – Козакевич Иосиф-Владислав

Девушки

"Золото"

44 кг — Семенив Кристина

46 кг — Овсепян Ульяна

"Серебро"

51 кг — Дудин Диана

60 кг — Молчан София

70 кг — Новикова София

"Бронза"

38 кг — Гавриляк Ангелина

42 кг — Лагоцкая София

Напомним, что в Риме состоялся чемпионат Европы-2022 по водным видам спорта, на котором сборная Украины завершила соревнование "бронзой" в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина.

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