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Сборная Украины завоевала "бронзу" на Кубке мира по академической гребле

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Сборная Украины завоевала "бронзу" на Кубке мира по академической гребле

Фото: facebook.com/rowingukraine/

Сборная Украины завоевала медаль на первом этапе Кубка мира сезона 2022, завершившемся в столице Сербии Белграде.

Первый этап Кубка мира по академической гребле украинская команда открыла сезон "бронзой".

Награду принесла женская парная четверка в составе Евгении и Наталии Довгодько, Дарьи Верхосмотр и Анастасии Коженковой.

В финале "сине-желтые" показали время 06:31:09 минуты. Украинки уступили только действующим олимпийским чемпионкам из Китая и команде Нидерландов.

Добавим, что украинки были олимпийскими чемпионками по этой дисциплине в Лондоне-2012.

Напомним, что украинские гребли удачно начали выступления на этапе Кубка мира в Познани. В первый день соревнований украинцам удалось завоевать шесть медалей: два "золота", три "серебра" и бронзовую медаль.

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