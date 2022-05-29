Сборная Украины завоевала "бронзу" на Кубке мира по академической гребле

Сборная Украины завоевала "бронзу" на Кубке мира по академической гребле

Сборная Украины завоевала медаль на первом этапе Кубка мира сезона 2022, завершившемся в столице Сербии Белграде.

Первый этап Кубка мира по академической гребле украинская команда открыла сезон "бронзой".

Награду принесла женская парная четверка в составе Евгении и Наталии Довгодько, Дарьи Верхосмотр и Анастасии Коженковой.

В финале "сине-желтые" показали время 06:31:09 минуты. Украинки уступили только действующим олимпийским чемпионкам из Китая и команде Нидерландов.

Добавим, что украинки были олимпийскими чемпионками по этой дисциплине в Лондоне-2012.

Напомним, что украинские гребли удачно начали выступления на этапе Кубка мира в Познани. В первый день соревнований украинцам удалось завоевать шесть медалей: два "золота", три "серебра" и бронзовую медаль.

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