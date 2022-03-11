Сборная Украины завоевала еще шесть медалей на Паралимпийских играх-2022

Сборная Украины завоевала еще шесть медалей на Паралимпийских играх-2022

"Сине-желтые" занимают второе место в медальном зачете.

Сборная Украины в седьмой соревновательный день на Паралимпийских играх-2022 в Пекине пополнила свою копилку новыми наградами.

В этот день "сине-желтые" завоевали сразу шесть медалей (все - в парабиатлоне): три золотых, две серебряных и одну бронзовую.

На высшее место пьедестала почета поднялись Людмила Ляшенко (класс стоя), а также Оксана Шишкова и Александр Казик (класс с нарушением зрения).

"Серебро" украинской сборной принесли Виталий Лукьяненко (класс с нарушением зрения), Тарас Радь (класс сидя), а "бронзу" сумел добыть Григорий Вовчинский (класс стоя).

Всего в активе украинских паралимпийцев 25 медалей после семи соревновательных дней - девять "золотых", десять "серебряных" и шесть "бронзовых". Украинская команда идет на втором месте в медальном зачете. Опережает украинцев только Китай - лидер медального зачета Игр в Пекине - 47 медалей (14-14-19).

Украина на Паралимпиаде-2022 представлена только в двух видах спорта - парабиатлоне и лыжных гонках;

Всего на Паралимпиаде-2022 должны выступить 20 украинских параатлетов.

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