Сборная Украины завоевала еще шесть медалей на Паралимпийских играх-2022

"Сине-желтые" занимают второе место в медальном зачете.
Сборная Украины в седьмой соревновательный день на Паралимпийских играх-2022 в Пекине пополнила свою копилку новыми наградами.
В этот день "сине-желтые" завоевали сразу шесть медалей (все - в парабиатлоне): три золотых, две серебряных и одну бронзовую.
На высшее место пьедестала почета поднялись Людмила Ляшенко (класс стоя), а также Оксана Шишкова и Александр Казик (класс с нарушением зрения).
"Серебро" украинской сборной принесли Виталий Лукьяненко (класс с нарушением зрения), Тарас Радь (класс сидя), а "бронзу" сумел добыть Григорий Вовчинский (класс стоя).
Всего в активе украинских паралимпийцев 25 медалей после семи соревновательных дней - девять "золотых", десять "серебряных" и шесть "бронзовых". Украинская команда идет на втором месте в медальном зачете. Опережает украинцев только Китай - лидер медального зачета Игр в Пекине - 47 медалей (14-14-19).
- Украина на Паралимпиаде-2022 представлена только в двух видах спорта - парабиатлоне и лыжных гонках;
- Всего на Паралимпиаде-2022 должны выступить 20 украинских параатлетов.
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