Сборная Украины завоевала историческое "серебро" чемпионата мира по сокке – проиграли финал в серии буллитов

Сборная Украины стала серебряным призером чемпионата мира-2023 по сокке. В финальном поединке украинцы по итогам серии буллитов проиграли команде Казахстана.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2 , а в серии буллитов Казахстан одержал победу со счетом 1:2 .

В середине первого тайма Казахстан забил дважды, но еще до перерыва украинцы сократили отставание – Андрей Мельник отличился прямым ударом со штрафного.

На 37-й минуте "сине-желтые" сравняли счет – Мельник мощно пробил с дальней дистанции. Таким образом, судьбу золотых наград решила серия буллитов, которая завершилась не в пользу нашей команды.

Сборная Украины впервые в истории играла в финале чемпионата мира по сокке. Серебряные медали – лучший результат нашей команды в истории турнира. На предыдущем, дебютном мировом первенстве в 2022 году, "сине-желтые" дошли до четвертьфинала.

Казахстан впервые в истории стал чемпионом мира по сокке. "Бронзу" выиграла сборная Мексики, которая в матче за третье место обыграла Хорватию (2:0).

Отметим, что на пути к финалу сборная Украины одержала семь побед подряд на ЧМ-2023 по сокке. На групповой стадии украинцы заняли первое место, обыграв Египет (5:0), Казахстан (6:2) и Ливию (10:2). В 1/16 финала наша команда прошла Албанию (3:1), в 1/8 финала – Марокко (3:1), в четвертьфинале – Бразилию (1:1, 2:0 в серии пенальти), а в полуфинале – Хорватию (1:0).

Напомним, что Socca – разновидность мини-футбола, где играют команды в формате 6 на 6 игроков, два тайма по 20 минут. От мини-футбола отличается количеством игроков и размером поля.

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