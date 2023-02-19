Сборная Украины завоевала историческую медаль чемпионата мира по лыжной акробатике

"Сине-желтые" впервые выиграли награду в командном фристайле на планетарных первенствах.

Сборная Украины по лыжной акробатике завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по фристайлу и сноубордингу, который проходит в грузинском Бакуриане.

Украинцы заняли третье место в командном фристайле. За нашу команду выступали Анастасия Новосад, Александр Окипнюк и Дмитрий Котовский.

"Сине-желтые" вышли в финал с четвертым результатом, а в борьбе за медали обошли Казахстан и Канаду, но уступили сборным США и Китая.

Чемпионат мира-2023. Лыжная акробатика – командный турнир (суперфинал)

1. США – 331,37

2. Китай – 328,14

3. Украина – 260,57

4. Казахстан – 236,33

Для Украины это первая в истории командная медаль на чемпионатах мира по лыжной акробатике, а также третья награда в целом.

Ранее в личных соревнованиях Александр Абраменко выиграл "серебро" в 2019 году, а Ольга Волкова завоевала "бронзу" в 2011 году.

Во вторник, 21 февраля, украинцы выступят в квалификации индивидуальных соревнований. Финалы запланированы на 22 февраля.

Напомним, в начале февраля украинский фристайлист Дмитрий Котовский со сверхсложным прыжком выиграл "золото" Кубка мира по лыжной акробатике.

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