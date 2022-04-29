Сборная Украины завоевала первое "золото" на чемпионате Европы по дзюдо

Украинские дзюдоисты завоевали первую награду на континентальном первенстве. Обладателем золотой медали стал Богдан Ядов.
Сборная Украины по дзюдо добыла первую награду на чемпионате Европы-2022, который проходит в Софии (Болгария).
Как сообщает Суспільне Спорт, Богдан Ядов стал чемпионом в весовой категории до 66 кг.
По пути в финал украинец победил итальянца Маттиа Мичели, представителя Турции Эйдара Токтая, израильтянина Баруха Шмахлова и азербайджанца Яшара Наджафова. А в "золотой" схватке Богдан иппоном одолел испанца Альберто Гайтеро.
Ядов - шестой чемпион Европы по дзюдо в истории независимой Украины. В последний раз "золото" континентального первенства в мужском дзюдо выигрывал Георгий Зантарая в 2019 году.
Ранее сообщалось, что юношеская сборная Украины по хоккею (U-18) одержала третью победу подряд на чемпионате мира.
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