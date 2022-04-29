Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сборная Украины завоевала первое "золото" на чемпионате Европы по дзюдо

Дата публикации
Просмотры
131
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Сборная Украины завоевала первое "золото" на чемпионате Европы по дзюдо

ijf.org

Украинские дзюдоисты завоевали первую награду на континентальном первенстве. Обладателем золотой медали стал Богдан Ядов.

Сборная Украины по дзюдо добыла первую награду на чемпионате Европы-2022, который проходит в Софии (Болгария).

Как сообщает Суспільне Спорт, Богдан Ядов стал чемпионом в весовой категории до 66 кг.

По пути в финал украинец победил итальянца Маттиа Мичели, представителя Турции Эйдара Токтая, израильтянина Баруха Шмахлова и азербайджанца Яшара Наджафова. А в "золотой" схватке Богдан иппоном одолел испанца Альберто Гайтеро.

Ядов - шестой чемпион Европы по дзюдо в истории независимой Украины. В последний раз "золото" континентального первенства в мужском дзюдо выигрывал Георгий Зантарая в 2019 году.

Ранее сообщалось, что юношеская сборная Украины по хоккею (U-18) одержала третью победу подряд на чемпионате мира.

Читайте также:

"Спаси, Господи, Херсон от украинских ракет": Верняев разоблачил предателя-гимнаста из сборной Украины

У России забрали право проведения Универсиады-2023 и отстранили спортсменов страны-агрессора

Оккупанты вспахали на стадионе символ "V": президент УАФ показал последствия "русского мира" в Киевской области

Следующая публикация