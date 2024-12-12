Сборная Украины завоевала первую медаль биатлонного сезона-2024/25

Сборная Украины завоевала первую медаль международного биатлонного сезона-2024/25. Ирина Шевченко стала бронзовой призеркой стартового этапа юниорского Кубка IBU в итальянском Риднау.

Украинка выиграла награду в индивидуальной гонке, безупречно отработав на всех четырех огневых рубежах, благодаря чему смогла финишировать на третьем месте.

Нашу соотечественницу опередили лишь две немки – Шарлотта Шарллброннер и Алина Нуссбикер, которые взяли "золото" и "серебро" соответственно.

"Бронза" Шевченко – первая медаль Украины за 5 лет в личных женских гонках на этапах юниорского Кубка IBU.

Добавим, что уже в пятницу, 13 декабря, в австрийском Хохфильцене начнется второй этап Кубка мира по биатлону-2024/25. В этот день состоятся женская и мужская спринтерские гонки.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспільне Київ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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