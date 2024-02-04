Сборная Украины завоевала первую медаль на чемпионате мира-2024 по водным видам спорта

Украинки выиграли "серебро" на ЧМ в акробатической программе по артистическому плаванию.

Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала серебряные награды на чемпионате мира по водным видам спорта 2024 года, который в пятницу, 2 февраля, стартовал в катарской Дохе.

Украинские "русалочки" заняли второе место в акробатической программе, набрав в финале 243,3167 балла.

В акробатической программе Украину представили восемь спортсменок: Марина и Владислава Алексеивы, Марта Федина, Александра Горецкая, Вероника Гришко, Дарья Мошинская, Анастасия Шмонина и Валерия Тищенко.

Чемпионками мира в этой дисциплине стали китаянки – 244,1767 балла, а "бронза" досталась команде США – 242,2300 балла.

Отметим, что это первая медаль Украины на чемпионате мира-2024 по водным видам спорта.

Добавим, что на этом ЧМ разыгрываются олимпийские лицензии, их получат 5 лучших сборных по сумме акробатической, технической и произвольной программ.

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