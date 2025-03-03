Сборная Украины завоевала первую медаль на юниорском чемпионате мира по биатлону-2025

Александра Меркушина выборола "бронзу" в масс-старте-60.
Сборная Украины по биатлону завоевала первую медаль на юниорском чемпионате мира-2025, который проходит в шведском Эстерсунде. Александра Меркушина выиграла "бронзу" в масс-старте-60
Александру смогли опередить лишь победительница гонки шведка Сара Андерссон и француженка Анаэль Бонду, которая завоевала серебряную награду.
Всего Украину представляли четыре биатлонистки. В топ-10 смогла финишировать Ксения Приходько, которая заняла 9-е место. Елена Городная завершила гонку 15-й, а Татьяна Тарасюк стала 32-й.
20-летняя Александра Меркушина во второй раз подряд завоевала медаль в масс-старте на мировом первенстве среди юниорок – в прошлом году она выиграла "золото".
Юниорский чемпионат мира по биатлону-2025: результаты масс-старта-60, старшая возрастная группа
1. Сара Андерссон (Швеция, 2+0+2+0) 28:33.0
2. Анаэль Бонду (Франция, 2+0+0+0)+12.5
3. Александра Меркушина (Украина, 2+0+0+1) +17.2
4. Аманди Менжен (Франция, 2+1+2+2) +52.5
5. Анна Неджа-Кубинец (Польша, 1+2+0+1) +53.1
6. Анна Миллингер (Австрия, 0+2+1+0) +54.7
...
9. Ксения Приходько (Украина, 0+1+1+1) +1:08.2
15. Елена Городная (Украина, 0+1+4+1) +1:34.2
32. Татьяна Тарасюк (Украина, 3+1+3+1) +3:28.7
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