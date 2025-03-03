Сборная Украины завоевала первую медаль на юниорском чемпионате мира по биатлону-2025

Сборная Украины по биатлону завоевала первую медаль на юниорском чемпионате мира-2025, который проходит в шведском Эстерсунде. Александра Меркушина выиграла "бронзу" в масс-старте-60

Александру смогли опередить лишь победительница гонки шведка Сара Андерссон и француженка Анаэль Бонду, которая завоевала серебряную награду.

Всего Украину представляли четыре биатлонистки. В топ-10 смогла финишировать Ксения Приходько, которая заняла 9-е место. Елена Городная завершила гонку 15-й, а Татьяна Тарасюк стала 32-й.

20-летняя Александра Меркушина во второй раз подряд завоевала медаль в масс-старте на мировом первенстве среди юниорок – в прошлом году она выиграла "золото".

Юниорский чемпионат мира по биатлону-2025: результаты масс-старта-60, старшая возрастная группа

1. Сара Андерссон (Швеция, 2+0+2+0) 28:33.0

2. Анаэль Бонду (Франция, 2+0+0+0)+12.5

3. Александра Меркушина (Украина, 2+0+0+1) +17.2

4. Аманди Менжен (Франция, 2+1+2+2) +52.5

5. Анна Неджа-Кубинец (Польша, 1+2+0+1) +53.1

6. Анна Миллингер (Австрия, 0+2+1+0) +54.7

...

9. Ксения Приходько (Украина, 0+1+1+1) +1:08.2

15. Елена Городная (Украина, 0+1+4+1) +1:34.2

32. Татьяна Тарасюк (Украина, 3+1+3+1) +3:28.7

Читайте также:

Стал известен состав женской сборной Украины по биатлону на этап Кубка мира в Нове-Место

Мужская сборная Украины по биатлону объявила состав на этап Кубка мира в Нове-Место

Кубок мира по биатлону-2024/25: полный календарь и расписание всех гонок, где смотреть