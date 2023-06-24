Сборная Украины завоевала первую медаль в артистическом плавании на Европейских играх-2023

Это уже 12-я награда "сине-желтых" на соревнованиях в Польше.

Сборная Украины завоевала очередную медаль Европейских игр 2023 года, которые проходят в польском Кракове. Украинки выиграли "серебро" в командной акробатической программе по артистическому плаванию.

Наша команда выступила в таком составе: Марина Алексеева, Владислава Алексеева, Марта Федина, Вероника Гришко, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина, Валерия Тищенко, София Мациевская и Олеся Деревянченко.

Украинские "русалочки" заняли второе место, набрав 208,9800 балла. Победу одержала Франция (214,2833), а "бронзу" выиграла Италия (201,9900).

Следует отметить, что для нашей команды это первая медаль в артистическом плавании на Европейских играх-2023.

Всего на соревнованиях в Кракове "сине-желтые" уже имеют 12 наград: 5 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые. Наша команда занимает четвертое место в медальном зачете.

Европейские игры-2023 продлятся до 2 июля. Эти соревнования также являются частью отбора на Олимпийские игры-2024.

Напомним, спортсменов из России и Беларуси не допустили к Европейским играм-2023 из-за войны в Украине.

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