Сборная Украины завоевала "серебро" на ЧМ-2025 по лыжной акробатике

Дмитрий Котовский / © Associated Press

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Сборная Украины по лыжной акробатике завоевала серебряную медаль на чемпионате мира-2025, который проходит в Швейцарии.

"Сине-желтые" поднялись на пьедестал в смешанных командных соревнованиях. Награду украинской сборной принесли Ангелина Брыкина , Александр Окипнюк и Дмитрий Котовский.

Украинская команда с четвертым результатом отобралась в большой финал, где за три прыжка набрала 312,35 балла.

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Отметим, что Котовский успешно выполнил самый сложный прыжок в лыжной акробатике – "Ураган".

"Золото" планетарного первенства завоевали американцы (344,63 балла). "Бронзу" взяли швейцарцы (281,43 балла).

Для Украины это пятая медаль в истории на чемпионатах мира по лыжной акробатике и второе "серебро".