Сборная Украины завоевала "серебро" в мужской эстафете на юниорском чемпионате мира по биатлону

Это вторая медаль "сине-желтых" на турнире в Эстонии.

Сборная Украины стала серебряным призером мужской эстафеты на юниорском чемпионате мира 2024 года по биатлону, который проходит в эстонском Отепяя.

За "сине-желтых" в эстафете бежали Степан Кинаш, Богдан Борковский, Сергей Супрун и Виталий Мандзын.

Украинская команда финишировала второй, уступив только победителям гонки норвежцам. "Бронза" досталась французам.

Отметим, что наша сборная закончила эстафету без штрафных кругов и суммарно использовала на огневых рубежах 11 дополнительных патронов.

Юниорский чемпионат мира по биатлону. Эстафета (мужчины)

1. Норвегия (3+12) 1:25:03.1

2. Украина (0+11) +56.5

3. Франция (1+10) +1:06.0

4. Германия (1+13) +1:49.4

5. Чехия (3+12) +2:08.4

6. Польша (2+9) +2:42.1

Это вторая медаль Украины на юниорском чемпионате мира-2024 по биатлону. Первую награду нашей сборной принесла Александра Меркушина, которая завоевала "золото" в масс-старте.

Сегодня, 2 марта, юниорский чемпионат мира по биатлону завершится женской эстафетой, старт – в 12:40 по киевскому времени.

Читайте также:

Холменколлен-2024: расписание гонок седьмого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Кубок мира по биатлону: результаты мужской индивидуальной гонки на этапе в Холменколлене

Кубок мира по биатлону: результаты женской индивидуальной гонки на этапе в Холменколлене