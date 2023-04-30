Сборная Украины завоевала три медали на Кубке мира по спортивной гимнастике в Каире

В активе нашей команды "золото", "серебро" и "бронза".

Сборная Украины завоевала три награды на заключительном этапе сезона Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в египетском Каире.

Лидер украинской команды Илья Ковтун выиграл "золото" в вольных упражнениях и стал бронзовым призером в упражнениях на коне.

В вольных упражнениях 19-летний спортсмен из Черкасс стал лучшим с оценкой 14,433 балла, выполнив программу с коэффициентом сложности 6,2.

В финале на коне Ковтун разделил третье место пьедестала представителем Армении Арутюном Мердиняном, оба спортсмена набрали по 14,566 балла. Золотую медаль выиграл Ли Чих-кай из Тайваня (15,033), а "серебро" досталось армяну Гагику Хачикяну (14,733).

Еще одну награду сборной Украины принес Назар Чепурной, который завоевал "серебро" в опорном прыжке, получив от судей 14,799 балла. Украинец уступил только действующему чемпиону мира армянину Артуру Давтяну (15,166 балла). Тройку призеров замкнул чех Онджей Кални (14,333).

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